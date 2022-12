Tea Tairovic: Ich bin seit zwei Jahren Single, ich schwärme für einen Basketballer (VIDEO)

Die attraktive Sängerin Tea Tairovic, die die Spitze der Top-Listen nicht verlässt und mit ihren Auftritten im In- und Ausland für Bombenstimmung sorgt, wird das neue Jahr bei einem Auftritt in Belgrad begrüßen. Was ihre Fans außerdem brennend interessiert, ist allerdings ihr Liebesleben, da sie es gekonnt vor der Öffentlichkeit verbirgt. Sie hat eingeräumt, dass sie einen Basketballspieler mag, aber dass es derzeit nur eine platonische Liebe ist.

“Ich bin in einen Basketballspieler verknallt, den ich noch nie live gesehen habe. Ich kann nur so viel sagen: Er ist sechs Jahre jünger ist als ich und es ist eine rein platonische Liebe”, gab sich Tea Tairovic geheimnisvoll und gab zu, dass sie schon längere Zeit keinen fester Freund hat, obwohl das für viele Fans schwer zu glauben ist, weil sie vielfach als die attraktivste Sängerin bezeichnet wird, schreibt Kurir.

„Ich habe seit zwei Jahren keine Intimbeziehungen“, sagte Tea. Zudem sprach die Sängerin die Eitelkeit vieler Kolleginnen und Kollegen in der Musikbranche an und erzählte ein diesbezügliches Detail.

Sie hat zwar keinen Freund, aber sie träumt von ihrer Hochzeit. Sie wünscht sich keine große Hochzeitsfeier, dafür aber drei Kinder: „Ich wünsche mir eine Hochzeit in kleinem Kreis, abseits der Öffentlichkeit, nur mit Familie und engsten Freunden. Natürlich möchte ich eines Tages Mutter werden, ich wünsche mir drei Kinder. Ich bin ein Einzelkind und ich leide darunter… Ich bin überzeugt, dass vieles im Leben für mich einfacher wäre, wenn ich Geschwister hätte“.

Vor der Sängerinnen-Karriere war Tea Tänzerin. Von ihren Kolleginnen wird sie deswegen “Powacklerin” (vrtiguza) betitelt, und das mag sie gar nicht. Seht euch an, warum Männer verrückt nach Tea sind!