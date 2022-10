Tea Tairovic packt über ihre Festnahme aus!

Die Nachricht, dass die Sängerin Tea Tairovic an einem Flughafen in Deutschland von der Polizei festgenommen wurde, schlug hohe Wellen. Die Medien am Balkan berichteten, dass Tairovic in Gewahrsam genommen und nach mehrstündiger Einvernahme wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.

Nach dem Vorfall am Flughafen veröffentlichte die Sängerin auf ihrem Instagram-Profil, dass sie zu keinem Zeitpunkt angehalten oder festgenommen war.

„Ich teile allen Menschen, die mich lieben und unterstützen, mir folgen und meine Musik hören, dass die Medien sich in Bezug auf meine heutige Unannehmlichkeit auf unzuverlässige Quellen stützen und völlig falsche Terminologie verwenden. Ich wurde von der Polizei weder festgenommen, noch in Gewahrsam genommen, noch angehalten“, schrieb Tea.

Die Situation am Flughafen sei eine belanglose Kleinigkeit gewesen, die jedem Vielreisenden passieren könne, hielt die Sängerin fest.