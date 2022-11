Teenager in Militäruniform bricht in zwei Schulen ein und eröffnet das Feuer 

Drei Menschen wurden gestern getötet und mindestens acht verletzt, als ein Schütze das Feuer auf zwei Schulen im brasilianischen Bundesstaat Espirito Santo eröffnete, teilte die örtliche Polizei mit.

Die Anschläge wurden gegen 10 Uhr Ortszeit in der Kleinstadt Aracruz verübt, etwa 80 Kilometer nördlich von Vitoria, der Hauptstadt des Bundesstaates. Laut Aussage der Beamten habe ein nicht identifizierter Teenager in Militäruniform an zwei Schulen, eine private und eine öffentliche, geschossen.

Eine groß angelegte Fahndung sei im Gange. Das Büro des öffentlichen Sicherheitsdienstes teilte mit, dass die zuständigen Behörden den Verletzten helfen, während die Suche nach dem Angreifer aufrecht ist. Der gewählte Präsident Brasiliens, Luiz Ignacio Lula da Silva, betitelte den Vorfall als „absurde Tragödie“ und versprach den angegriffenen Schulen, lokalen Gemeinschaften und Behörden jegliche Unterstützung.

Er übernimmt am 1. Januar 2023 das Amt von Jair Bolsonaro.