Teenager verwüsten Hartberg-Stadion: so hoch ist der Schaden

Hakenkreuz, Feuer und Diebstahl im Fußballstadion – zwei Teenager haben in Hartberg eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Der Schaden ist enorm.

Polizei klärt Vandalismus

Nach intensiven Ermittlungen hat die Polizei mehrere Fälle von Sachbeschädigung und Diebstahl im Stadion des TSV Hartberg aufgeklärt. Zwei Teenager im Alter von 15 und 16 Jahren haben die Taten gestanden.

Die Polizeiinspektion Hartberg erhielt am Donnerstagmorgen eine Meldung über erhebliche Sachbeschädigungen am Fußballstadion des TSV Hartberg. Die Vandalismusakte ereigneten sich vermutlich in der Nacht zuvor. Bei der anschließenden Tatortbegehung dokumentierten die Beamten zahlreiche Graffiti an den Außenwänden und Fassaden des Gebäudes, darunter auch ein Hakenkreuz.

⇢ Brandserie, Steinwürfe, Graffiti – Jugendliche hinterlassen Spur der Verwüstung aus Langeweile



Umfangreiche Schäden

Die Ermittlungen ergaben, dass die Täter zudem in abgesperrte Bereiche eingedrungen waren und an mehreren Stellen Feuer gelegt hatten, was zusätzliche Schäden verursachte. Die Eindringlinge verschafften sich auch Zugang zum Stadiongebäude selbst, wo sie alkoholische Getränke und Nahrungsmittel entwendeten. Außerdem wurde ein Feuerlöscher entfernt und entleert.

Täter identifiziert

Durch akribische Polizeiarbeit konnten schließlich zwei Jugendliche aus der Region als mutmaßliche Täter identifiziert werden. In den Einvernahmen legten der 15- und der 16-Jährige ein umfassendes Geständnis ab. Beide wurden wegen mehrerer strafrechtlicher Delikte auf freiem Fuß angezeigt.

Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf etwa 30.000 Euro.