TELLER – die erste Adresse für den Bräutigam!

“TELLER von der Landstraße” gilt längst als Inbegriff für erfolgreiche Herren- und Hochzeitsmode in Wien. Dabei steht der Traditionsladen nicht nur für hervorragende Qualität und perfekte Verarbeitung, sondern auch für stilsichere Entwürfe und exzellenten Tragekomfort.

Alles für den Bräutigam

TELLER ist die erste Adresse für den Bräutigam und ein Vergnügen für jeden Mann, der seinen Stil zu unterstreichen versteht, denn hier gibt es nichts von der Stange!

Der schönste Tag im Leben wird auch in Sachen Mode zelebriert. Neben seiner wunderschönen Braut fristete der Bräutigam jahrelang ein Schattendasein. Diese Zeiten sind endgültig vorbei. Auch der Bräutigam wird zum Blickfang der Hochzeitsgesellschaft. Ob Hochzeitsanzug, Longsakko oder Maßanzug – TELLER setzt ihn gekonnt in Szene.

Bei dem Wiener Herren- und Hochzeits-Ausstatters auf der Landstraße sind Sie in den besten Händen, denn das Unternehmen blickt auf 100 erfolgreiche Jahre im Modegeschäft zurück! Seit 1995 ist TELLER in Insiderkreisen als innovativster Hochzeitsmoden-Anbieter bekannt und so findet man dort auch einige in Österreich kaum erhältliche Marken.

Hochzeitsmode nach Maß

Sie haben eine bestimmte Vorstellung von Ihrem Hochzeitsanzug? Mit der Maßkonfektion von TELLER können Ihre Wünsche verwirklicht werden, ganz egal, wie Sie Ihr Longjacket oder den festlichen Sakko tragen möchten. Ob Regular–Fit oder Slim-Line, das Innenfutter in einer bestimmten Farbe, die Hose mit oder ohne Knick am Schuh oder wenn Ihnen das Maßhemd mit persönlichem Monogramm ein Anliegen ist – kein Problem! TELLER nimmt Ihre Wünsche und persönlichen Maße gerne auf.

Bestimmen Sie einfach Ihr individuelles Hochzeitsoutfit – wählen Sie aus ca. 1.000 verschiedenen Stoffen und bestimmen Sie die Beschaffenheit und Ausstattung. Geben Sie Ihrem Hochzeitsanzug eine ganz persönliche Note, bevor sie ihn in sechs bis acht Wochen abholen können. Eine Express-Fertigung ist sogar in vier Wochen möglich.

Wertscheck

TELLER bietet zudem ein weiteres Schmankerl: Bis zu drei Monate nach Ihrem Hochzeitstermin, können Sie die Änderung Ihres Hochzeitsanzugs in einen hochwertigen Anzug für alle Gelegenheiten zu besonders günstigen Konditionen in Anspruch nehmen.

“Unsere große Auswahl und ein ebensolches Größensortiment unterscheidet uns von unseren Mitbewerbern – über 50 verschiedene Größen für den Bräutigam haben wir immer lagernd. Auch alle Hochzeits-Accessoires sind in unserem Haus erhältlich, vom Manschettenknopf bis zum Schuh, von den Stutzen bis zum Hemd und vieles mehr. Diese werden immer passend zum Hochzeitsanzug ausgewählt”, erklärt uns Theresa Dolzer von Teller.

Neben den geschulten Beratern verfügt der Ausstatter auch über eine eigene Schneiderei mit mehreren Schneidermeistern. Auf diese Weise sorgen sie für eine perfekte Anpassung und kontrollieren auch bei der Abholung noch einmal den Hochzeitsanzug. Ein eigener Kunden-Parkplatz erleichtert den Besuch auf der Landstraße zudem.

TELLER berät Sie gerne

Schauen Sie unverbindlich in der eigens dafür eingerichteten Hochzeitsabteilung vorbei und lassen Sie das Team – in entspannter Atmosphäre – ein Stück an Ihrem Traum von einer perfekten Hochzeit mitarbeiten. Heiraten Sie nicht ohne TELLER, den Insidertipp für innovative, kreative und modebewusste Brautpaare, besucht zu haben!

Wenn Sie eine kompetente Beratung für den perfekten Hochzeitsanzug, oder einen Spezialisten für Abendmode, Verleih oder Businessmode suchen, sind Sie hier an der richtigen Adresse. Einen persönlichen Beratungstermin können Sie auch in Bosnisch-Kroatisch-Serbisch vereinbaren.

Teller Herrenmode & Hochzeitsmode

Landstraßer Hauptstraße 88

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 712 63 97

E-Mail: office@teller.at

Web: www.teller.at