Tesla explodiert vor Trump-Hotel – Ein Toter (VIDEOS)

Am Neujahrstag kam es vor dem Trump-Hotel in Las Vegas zu einer schweren Explosion, nachdem ein Tesla Cybertruck explodierte. Dabei kam der Fahrer ums Leben und sieben Passanten wurden verletzt. Die Polizei von Las Vegas ermittelt in dem Fall und hat Fotos des Wracks veröffentlicht, die auf einen Anschlag hindeuten könnten.

Hinweise auf geplante Explosion

Die Explosion scheint nicht vom Fahrzeug selbst, sondern von dessen Ladung auszugehen. Diese bestand aus großen Böllern, Feuerwerkskörpern und mehreren Benzinkanistern, darunter „Camp Fuel“. Die Überreste dieser Materialien wurden auf der Ladefläche gefunden. Sheriff Kevin McMahill erklärte in einer Pressekonferenz, der Tesla sei über die App „Turo“ in Colorado gemietet worden. Sein Weg nach Las Vegas konnte über Ladestationen zurückverfolgt werden.

Um 7.30 Uhr erreichte der Tesla die Stadt und fuhr eine Stunde lang mit der gefährlichen Ladung den Las Vegas Boulevard auf und ab, bevor er schließlich vor dem Trump-Hotel hielt und explodierte.

Ermittlungen in vollem Gange

Elon Musk, CEO von Tesla, äußerte sich auf der Plattform X zum Vorfall: „Die Explosion wurde durch Feuerwerk oder eine Bombe auf der Ladefläche verursacht und hatte nichts mit dem Fahrzeug selbst zu tun.“ Erste Analysen der Fahrzeugdaten bestätigen, dass der Cybertruck bis zur Explosion normal funktionierte. Musk betonte, dass das gesamte Team den Vorfall intensiv untersuche.

Bemerkenswert ist, dass das Fahrzeug trotz der Explosion weitgehend intakt blieb und nicht einmal der Eingangstür beschädigt wurden. Dies könnte auf die massive Bauweise des Cybertrucks zurückzuführen sein, die eine größere Zerstörung offenbar verhinderte.

Zusammenhang mit Amokfahrt?

Das FBI untersucht mögliche Verbindungen zu einem Vorfall in New Orleans, der nur wenige Stunden zuvor stattfand. Dort fuhr ein Mann mit einem Pick-up-Truck in eine Menschenmenge und tötete 15 Personen. Es wird geprüft, ob beide Taten zusammenhängen und ob ein terroristischer Hintergrund bestehen könnte. Beide Fahrzeuge waren gemietet, was eine Gemeinsamkeit darstellt.

Eric Trump, Sohn des designierten Präsidenten, lobte auf der Plattform X die schnelle und professionelle Reaktion der Feuerwehr und Strafverfolgungsbehörden.

Das Trump Las Vegas Hotel, nahe dem bekannten Las Vegas Strip gelegen, wurde nach der Explosion abgesperrt. Ob es einen spezifischen Zusammenhang mit der Person Donald Trumps gibt, bleibt vorerst unklar.