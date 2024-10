Tesla fängt nach Unfall Feuer – Vier Tote

Am Samstagabend ereignete sich außerhalb der westfranzösischen Stadt Niort ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem vier Menschen das Leben verloren.

Sie befanden sich in einem Tesla-Elektrofahrzeug, das aus bislang ungeklärten Gründen in Brand geriet, wie die Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte.

Unfallhergang und Ermittlungen

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kollidierte das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit mit mehreren Verkehrsschildern. Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren die vier Insassen bereits tot. Um den genauen Unfallhergang zu klären, wird ein Gutachten über das Fahrzeug angefordert, informierte die zuständige Richterin in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP.

Sicherheitsbedenken bei Tesla

Tesla, das Unternehmen des Technologiemilliardärs Elon Musk, sieht sich bereits seit einiger Zeit Kritik in Bezug auf die Sicherheit ihrer Fahrzeuge ausgesetzt. Im April dieses Jahres wurde eine außergerichtliche Einigung mit der Familie von Walter Huang erzielt. Der Ingenieur starb 2018, als sein Tesla Model X mit der aktivierten Autopilot-Funktion im kalifornischen Silicon Valley gegen eine Betonabgrenzung prallte.

Angesichts anhaltender Sicherheitsbedenken, insbesondere bezüglich der Autopilot-Funktion, führte Tesla im Dezember eine massive Rückrufaktion durch. Bei rund zwei Millionen Fahrzeuge in den USA wurde ein Software-Update durchgeführt.