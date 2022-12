“The Rock” macht seine Jugendsünden wieder gut – aber wieso mit Schokoriegel? (VIDEO)

In den sozialen Netzwerken sind Aufnahmen des berühmten Schauspielers und Ringkämpfers Dwayne Johnson, aka “The Rock” aufgetaucht, die ihn bei einer unglaublichen Wiedergutmachungs-Aktion für seine Jugendsünden zeigt.

“The Rock” ging als Teenager durch eine Phase bitterer Armut durch und verbrachte als Minderjähriger eine Zeitlang als Obdachloser auf der Straße. Er trainierte hart, um sein Leben in den Griff zu bekommen, und dafür brauchte er kalorienreiche Nahrung. Deswegen stahl er fast täglich Schokoriegel in einem lokalen Supermarkt.

Wie The Rock selbst in dem Video sagt, hat er nun beschlossen, sein „Verbrechen“ wiedergutzumachen. Er gesteht den Diebstahl, bevor er alle Schokoriegel aus dem Regal des Supermarktes aufkauft und sie an die Mitbürger vor Ort verteilt. Viele Supermarktbesucher hatten nämlich darauf gewartet, ein Selfie mit dem berühmten Mann zu machen.

Dwayne gab dem Kassierer ein großzügiges Trinkgeld und verließ den Laden. Danach posierte er geduldig für Selfies.

Wir erinnern uns, Dwayne Douglas Johnson ist bekannter US-amerikanischer Schauspieler und professioneller Ringer. In beiden Berufen hat er eine erfolgreiche Karriere.