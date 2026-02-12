Tödlicher Biss und große Augen: Seltenes Primaten-Baby in Zagreb geboren

Im Zoo Zagreb hat ein Zwergplumplori das Licht der Welt erblickt. Das vor einem Monat geborene Jungtier ist bereits der dritte Nachwuchs des Zagreber Paares aus der Familie der Loris – den einzigen Primaten mit Giftdrüsen.

„2023 bekam das Paar eine Tochter, letztes Jahr einen Sohn, und welches Geschlecht der diesjährige Sprössling hat, können wir noch nicht sagen“, erklärt Ivan Cizelj, Direktor des Zoos Zagreb. „Momentan steht für uns im Vordergrund, dass sich das Jungtier gut entwickelt. In einigen Monaten werden wir das Geschlecht bestimmen können.“ Cizelj betont die Bedeutung der Zucht: „Unsere Tiere sind Teil des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms, das einen wesentlichen Beitrag zum Schutz dieser Art leistet.“

Die Eltern des Jungtieres – Loro und Lora – sind ein 11-jähriges Männchen und ein sieben Jahre altes Weibchen, die 2022 aus tschechischen Zoos nach Zagreb kamen. Der kleine Lori teilt seinen Lebensraum mit seiner Mutter und seinem Bruder Loris. Seine ältere Schwester lernte er nie kennen, da sie bereits im Vorjahr nach Slowenien übersiedelte.

Vor wenigen Tagen verlor die kleine Familie auch den Vater – ein trauriger Beleg für die Verletzlichkeit dieser Spezies. Da in freier Wildbahn die Sterblichkeit bei Jungtieren besonders hoch ist, widmen die Tierpfleger dem Nachwuchs besondere Aufmerksamkeit. Sie beobachten, dass dem Kleinen die Gesellschaft von Mutter und Bruder sichtlich guttut.

Bedrohte Tierart

„Auf der Roten Liste der Internationalen Union zur Erhaltung der Natur sind Zwergplumploris als gefährdete Art eingestuft“, erläutert Cizelj. „In freier Wildbahn leben sie in den Wäldern von Laos, Vietnam und Ostkambodscha. Ihre Population nimmt stetig ab, hauptsächlich durch menschliche Eingriffe in ihren Lebensraum und durch Wilderei.“

Dijana Beneta, Kuratorin für Säugetiere im Zoo Zagreb, ergänzt: „Zwergplumploris sind nachtaktive Primaten mit auffallend großen Augen. Sie verbringen den Großteil ihres Lebens auf Bäumen, wo sie Insekten, Eidechsen, kleine Säugetiere und Vögel jagen. Zusätzlich ernähren sie sich von Früchten, Baumharz und Pflanzensäften.“

Giftige Besonderheit

Eine anatomische Besonderheit sind ihre zusätzlichen Wirbel, die ihnen die Fortbewegung im Geäst erleichtern. Was diese Primaten besonders macht: Sie besitzen Drüsen nahe ihrer Ellbogen, die ein giftiges Öl produzieren. Wenn sie dieses Öl ablecken und mit Speichel vermischen, entsteht ein Gift, das ihren Biss potenziell tödlich macht.