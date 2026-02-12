„Keine Politik auf dem Eis“: Ukrainer mit Gedenk-Helm disqualifiziert

Ein Helm mit Bildern getöteter Sportler kostet den ukrainischen Skeleton-Fahrer Heraskewytsch die Olympia-Teilnahme. Das IOC sieht darin ein politisches Statement.

Im Streit um seinen Helm mit Bildern von im Krieg getöteten Sportkollegen ist der Ukrainer Wladislaw Heraskewytsch am Donnerstag vom olympischen Skeleton-Wettbewerb ausgeschlossen worden. Der 27-Jährige hatte in mehreren Trainingsläufen einen Kopfschutz getragen, auf dem rund 20 Athletinnen und Athleten abgebildet waren, die bei russischen Angriffen ihr Leben verloren hatten. Seit fast vier Jahren wehrt sich die Ukraine gegen die russische Invasion.

„Der Helm ist eine Hommage an Athleten, und einige von ihnen waren Medaillengewinner bei den Olympischen Jugendspielen. Das bedeutet, sie gehören zur olympischen Familie“, erklärte Heraskewytsch, der selbst nicht zum engeren Favoritenkreis zählte.

IOC-Entscheidung

Da der Ukrainer nicht auf den vom IOC untersagten Helm verzichten wollte, durfte er am Donnerstagmorgen nicht zum ersten Durchgang auf der Bahn in Cortina d’Ampezzo antreten. Diese Entscheidung fällte eine Jury des Weltverbands IBSF. Das Internationale Olympische Komitee teilte zudem mit, dass dem Athleten die Akkreditierung für die Winterspiele entzogen wurde.

Zuvor hatte das IOC erklärt, der Helm verstoße gegen das in der Olympischen Charta verankerte Neutralitätsgebot. Nach IOC-Regeln sind politische Botschaften an Wettkampfstätten nicht erlaubt.

Gescheiterter Kompromiss

Ein formeller Antrag auf Genehmigung des Kopfschutzes wurde vom IOC unter Verweis auf die Bestimmungen zu politischen Äußerungen abgelehnt. Diese Regeln seien mit der Athletengemeinschaft abgestimmt worden. Allen Sportlerinnen und Sportlern müsse es möglich sein, sich in einem geschützten Umfeld auf ihre Leistungen zu konzentrieren, unbeeinflusst von den zahlreichen weltweiten Konflikten.

Das IOC betonte, Heraskewytsch stehe es frei, seine Meinung in Interviews rund um den Wettkampf zu äußern.

Als Kompromisslösung hatte die olympische Dachorganisation Heraskewytsch angeboten, statt des Helms ausnahmsweise einen Trauerflor am Arm zu tragen.

Der Skeleton-Pilot lehnte diesen Vorschlag jedoch ab. Auch bei einem Gespräch mit IOC-Präsidentin Kirsty Coventry zeigte sich Heraskewytsch laut IOC-Mitteilung nicht kompromissbereit.