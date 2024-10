Tödlicher Unfall: Bauarbeiter verschüttet

Am Dienstag ereignete sich ein schwerer Unfall auf einer Baustelle in Loosdorf. Gegen 8:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Loosdorf alarmiert, nachdem ein Arbeiter in einer Baugrube – einer sogenannten Künette – verschüttet worden war. Der 47-jährige Pole wurde dabei vollständig von Erdmassen begraben.

Als die Einsatzkräfte am Unglücksort eintrafen, war bereits ein Bagger im Einsatz, um den Mann zu bergen. Die Rettung erfolgte zügig, doch die Situation war ernst. Ein Notarzt, der kurz zuvor eingetroffen war, leitete umgehend Reanimationsmaßnahmen ein.

Reanimationsversuche blieben erfolglos

Trotz der umgehend eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen durch den Notarzt konnte das Leben des Bauarbeiters nicht gerettet werden. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.