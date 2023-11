Tödlicher Unfall führt zur sofortigen Amtsenthebung des kroatischen Verteidigungsministers

Ein tödlicher Verkehrsunfall, bei dem der kroatische Verteidigungsminister Mario Banozic involviert war, hat zu seiner Amtsenthebung geführt. Der Vorfall ereignete sich am frühen Samstagmorgen und resultierte im Tod eines Lieferwagenfahrers.

Die Unfallumstände sind dramatisch: Banozic soll den Unfall verursacht haben, indem er einen Lastkraftwagen überholte und dabei frontal mit einem entgegenkommenden Lieferwagen kollidierte. Der Unfall ereignete sich unter nebligen Bedingungen kurz nach 6 Uhr morgens. Der Fahrer des Lieferwagens konnte nur noch tot geborgen werden, während Banozic mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde.

Banozic befindet sich derzeit in intensivmedizinischer Behandlung. Er wurde zunächst in Vinkovci behandelt, aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde er allerdings in das Krankenhaus von Osijek verlegt. Er erlitt Verletzungen am Kopf, am Brustkorb und an den Gliedmaßen, ist jedoch außer Lebensgefahr.

Krunoslav Sego, der stellvertretende Leiter des Krankenhauses, gab an, dass Banozic zwar bei Bewusstsein sei, „aber nicht bei vollem Bewusstsein, was bei dieser Art von Hirnverletzung üblich ist“. Bislang kann sich Banozic nicht an den Unfall erinnern.

Sorge über gesundheitlichen Zustand

Die politischen Konsequenzen des Unfalls sind gravierend. Premier Andrej Plenkovic hat Banozic von seinen Amtspflichten entbunden. In einer Pressekonferenz am Samstagnachmittag in Zagreb sagte er: „Unter diesen außergewöhnlichen Umständen habe ich Minister Banozic von seinen Pflichten enthoben“. Die Leitung des Verteidigungsministeriums wurde vorläufig an Staatssekretär Zdravko Jakop übertragen.

Plenkovic drückte der Familie des verstorbenen Lieferwagenfahrers sein Beileid aus und kündigte an, dass die Regierung einen Weg finden werde, um die Familie zu unterstützen. Gleichzeitig äußerte er seine Sorge über den gesundheitlichen Zustand von Banozic. Die Staatsanwaltschaft bestätigte unterdessen, dass Banozic den Unfall verursacht habe.

Die Tragödie hat tiefe Spuren hinterlassen. Ein Mann ist tot, ein Minister amtsenthoben und ein Land in Trauer. Die Regierung hat versprochen, die Familie des Verstorbenen zu unterstützen.

Wie die Zukunft des Verteidigungsministeriums unter der Leitung von Staatssekretär Jakop aussehen wird und ob Banozic sich jemals an den Unfall erinnern wird, bleibt abzuwarten.