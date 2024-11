Tokalic erweitert Angebot mit JUB-Farben

Mit einem erweiterten Sortiment bietet der neue Farbenhandel Tokalic e.U. ab sofort hochwertige JUB-Farben für denkmalgeschützte Gebäude sowie moderne Bauprojekte an. Diese Farben vereinen Nachhaltigkeit mit Qualität – ideal für anspruchsvolle Malerarbeiten.

Ab sofort bietet der Farbenhandel Tokalic e.U. eine umfangreiche Auswahl an JUB-Farben an, die nicht nur für den Denkmalschutz und historische Gebäude konzipiert sind, sondern auch ideal für den Einsatz in privaten Wohnräumen und modernen Projekten. Das Unternehmen erweitert damit sein Portfolio um umweltfreundliche und langlebige Qualitätsfarben, die sowohl den historischen Charme als auch die Individualität neuer Bauvorhaben unterstützen. Derzeit sind die Farben direkt im Wiener Betrieb erhältlich; bald wird ein Online-Shop folgen, der eine bequeme Bestellung ermöglicht.

Qualität und Farbvielfalt

Die JUB-Farben zeichnen sich durch ihre nachhaltige und energieeffiziente Herstellung aus und entsprechen den modernen Anforderungen an ökologische Baustoffe. Als exklusiver Vertriebspartner in Wien bietet Tokaic diese Farbsysteme für Kunden an, die Qualität und Farbvielfalt suchen. Sei es für die Restaurierung denkmalgeschützter Fassaden oder für Wohnungsrenovierungen. Die hochwertigen Farben ergänzen die handwerkliche Präzision, die Tokalic bei all seinen Sanierungsprojekten an den Tag legt.

KONTAKT Farbenhandel Tokalic e.U.

Grießergasse 6

1120 Wien E-Mail: handel@tokalic.at

Mobile: +43 664 211 50 19

Telefon: +43 1/865 17 81

Beratung und Abholung

Kunden erhalten fachkundige Beratung und können die Farben vor Ort abholen oder liefern lassen. JUB ist ein führender Anbieter von Fassadensystemen und Farben in Europa. Die Partnerschaft unterstreicht das Engagement von Farbenhandel Tokalic e.U. für hochwertige und nachhaltige Sanierungslösungen in Wien und Umgebung.