Torten-Pfusch: Arbeitslose casht 72.000 Euro illegal ab!

Eine 31-Jährige aus Oberösterreich verkaufte heimlich über 800 Motivtorten, bis die Steuerfahndung ihr lukratives Nebengeschäft entdeckte.

In Oberösterreich hat eine 31-jährige Frau über einen Zeitraum von zwei Jahren ein beträchtliches Einkommen durch den Verkauf kunstvoll gestalteter Motivtorten erzielt. Diese Torten, die aus Zutaten wie Teig, Schlagobers, Schokolade und Zucker bestehen, erfreuen sich besonders bei Geburtstagsfeiern großer Beliebtheit und sorgen für eindrucksvolle Wow-Effekte.

Offiziell war die Frau als arbeitslos gemeldet und bezog sowohl Arbeitslosengeld als auch Notstandshilfe, während sie gleichzeitig durch den Verkauf dieser Torten ein zusätzliches, nicht angemeldetes Einkommen erwirtschaftete.

Illegale Einnahmen

In diesem Zeitraum verkaufte sie mindestens 806 Torten und erzielte dadurch einen illegalen Gewinn von 72.000 Euro. Um ihre Verkäufe anzukurbeln, nutzte sie auch Social Media zur Bewerbung ihrer Torten. Diese Aktivitäten blieben jedoch nicht unbemerkt, und schließlich wurde die österreichische Steuerfahndung, die Finanzpolizei, auf ihre Geschäftstätigkeit aufmerksam, wodurch ihre illegale Tätigkeit aufgedeckt wurde.