„Totales Chaos“: Aggressive Eichhörnchen attackieren Passagiere (FOTO)

Eine Zugreise von Reading nach Gatwick Airport wurde kürzlich durch zwei unerwartete Passagiere zu einem tierischen Durcheinander, als zwei Eichhörnchen an Bord gingen und für erhebliche Aufregung sorgten.

Hektik im hinteren Waggon

Am Morgen des 14. September startete der Great Western Railway (GWR) Zug pünktlich um 8:54 Uhr seine Fahrt Richtung Gatwick Airport. Doch in Gomshall, Surrey, änderten sich die Pläne schlagartig: Zwei Eichhörnchen stiegen während eines kurzen Stopps in den Zug ein und stürzten die Passagiere in Aufruhr. Die verängstigten Tiere huschten hektisch durch den hinteren Waggon, was zu einem regelrechten Wirbel führte.

Die Fahrgäste reagierten sofort und informierten das Bahnpersonal über die ungewöhnlichen Passagiere. Die Lage verschärfte sich, als viele Passagiere versuchten, in andere Waggons zu flüchten, um den aufgeregten Tieren zu entkommen. Der Zugbegleiter entschied daraufhin, den hinteren Waggon abzuriegeln, um die Eichhörnchen unter Kontrolle zu halten. Kurz darauf verbreiteten sich in den sozialen Medien Bilder von einem Eichhörnchen, das zwischen den Sitzen nach Futter suchte.

Schwierigkeiten beim Entfernen der Tiere

Als der Zug in Redhill Station hielt, wurde das Bahnpersonal gerufen, um die kleinen Eindringlinge zum Ausstieg zu bewegen. Trotz Bemühungen mit Snacks wie Erdnüssen und dem Einsatz verschiedener Hilfsmittel wie Besen und einem Teleskop-Greifarm, gelang es nicht, beide Eichhörnchen aus dem Zug zu entfernen. Besonders ein hartnäckiges Tier verweigerte weiterhin vehement den Ausstieg.

Nachdem die Versuche bereits über 30 Minuten andauerten und keine Lösung in Sicht war, entschied sich das Bahnpersonal, die Weiterfahrt abzubrechen. Der Zug wurde außer Betrieb genommen und nach Reading zurückgeführt, wo es schließlich gelang, das widerspenstige Eichhörnchen zu entfernen.

Unannehmlichkeiten für die Reisenden

Für die betroffenen Fahrgäste, vor allem jene auf dem Weg zum Flughafen Gatwick, brachte der Vorfall erhebliche Unannehmlichkeiten mit sich. Einige Reisende verpassten dadurch ihre Flüge oder gerieten unter großen Zeitdruck. Der Vorfall veranschaulicht, wie ein kleiner Zwischenfall zu großen Komplikationen führen kann.