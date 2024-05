Tourist musste vom Stephansdom abgeseilt werden (FOTO)

Am Freitagmittag mussten Rettungskräfte in Wien zu einer dramatischen Rettungsaktion eilen, als ein Tourist auf dem Weg zur Spitze des Südturms des Stephansdoms plötzlich zusammenbrach. Sofort alarmierten Anwesende die Einsatzkräfte.

Die Zusammenarbeit zwischen den Höhenrettern der Berufsfeuerwehr und der Seiltechnikgruppe der Berufsrettung ermöglichte die erfolgreiche Rettung eines 76-jährigen Touristen. Der Mann geriet in medizinische Schwierigkeiten, als er die Türmerstube besichtigen wollte und sich in 70 Metern Höhe auf dem Südturm befand. Mit einer beeindruckenden Einsatzbereitschaft rückten 22 Feuerwehrleute in fünf Fahrzeugen um 11.50 Uhr aus, unterstützt von der Seiltechnikgruppe der Rettung.

Nachdem die Feuerwehr einen geeigneten Anschlagpunkt für das Abseilen des Touristen im Dom eingerichtet hatte, erfolgte die Bergung durch die Einsatzkräfte beider Organisationen. Der Gerettete wurde sicher auf den Boden gebracht und den Rettungsteams übergeben, die ihn nach einer initialen notfallmedizinischen Versorgung im Turm in ein Krankenhaus brachten. Diese koordinierte Aktion demonstrierte das hohe Niveau der professionellen Zusammenarbeit und Rettungsfähigkeiten dieser Einsatzteams.

