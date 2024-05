ESC-Eklat: Niederländer Joost Klein von Proben ausgeschlossen (VIDEO)

Die Ereignisse, die sich kürzlich im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in Malmö zugetragen haben, werfen mehr Fragen auf als Antworten bereitstehen. Joost Klein, der die Niederlande in diesem internationalen Musikwettbewerb vertreten sollte, war überraschenderweise bei einer eigentlich verpflichtenden Probe im Finale nicht anwesend. Dies hat Spekulationen und Gerüchte innerhalb der ESC-Gemeinde angeheizt, besonders da Klein zuvor bei der traditionellen Flaggenparade noch sichtbar teilgenommen hatte. Nun gerät seine Teilnahme ins Wanken. Hinter den Kulissen des internationalen Musikwettbewerbs haben sich Ereignisse zugetragen, die Kleins Auftritt im Finale gefährden könnten.

Während der Flaggenparade war Klein noch sichtbar, verschwand jedoch für seinen eigentlichen Auftritt, der ohne Erklärung nicht stattfand. Die Bühnenrequisiten für Kleins Performance waren bereits positioniert, wurden jedoch kurzfristig entfernt. Obwohl unklar bleibt, ob Klein aus eigenem Antrieb die Halle verließ oder ob ihm der Auftritt verwehrt wurde, betont die EBU, dass ein „Vorfall“ in Verbindung mit dem niederländischen Beitrag aktuell geprüft wird.

Mitarbeiterin angegriffen?

Die Europäische Rundfunkunion (EBU), die den ESC organisiert, hat bestätigt, dass ein „gemeldeter Vorfall“ mit dem niederländischen Künstler untersucht wird. Dies hat dazu geführt, dass Klein von der Generalprobe ausgeschlossen wurde. Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch nicht öffentlich bekannt, jedoch berichten Quellen aus Produktionskreisen von einem ernsthaften Zwischenfall. Berichte aus Schweden und Israel behaupten, Klein sei gegenüber einer Mitarbeiterin der Produktion gewalttätig geworden. Die Situation sei so gravierend, dass ernsthaft in Erwägung gezogen wird, seinen Auftritt aus dem Programm zu streichen.

Vorfall während Pressekonferenz

Er hatte bereits während einer Pressekonferenz nach dem Semifinale für Aufsehen sorgte. Dort hatte Klein, indem er sich eine niederländische Fahne über den Kopf zog, das Publikum irritiert, während die israelische Konkurrentin Eden Golan den Medien Rede und Antwort stand.

Proteste und Favoritenrolle

Der Auftritt Israels beim ESC löste in Malmö hitzige Debatten aus. Eden Golan musste sich während ihres Aufenthalts mit Buhrufen auseinandersetzen, und die Stadt war Schauplatz zahlreicher Proteste. Joost Klein, der mit seinem Lied „Europapa“ ins Finale gelangte, stand bis zu den Vorkommnissen neben Kroatien und Israel als einer der Favoriten fest.

Eine Hymne an Europa

„Europapa“ ist nicht nur ein Wettbewerbsbeitrag, sondern auch eine persönliche Note von Klein. Das Lied ist eine Hommage an Europa und gleichzeitig ein Brief an seinen früh verstorbenen Vater, der ihm die Bedeutungslosigkeit von Grenzen nahebrachte. „Der hat mir beigebracht, dass Menschen sich die Grenzen ausgedacht haben, und dass man sich eigentlich seine eigene Welt selbst erfinden kann.“ Der Vater starb, als Joost erst zwölf Jahre alt war.

Österreichs Hoffnungen ruhen auf der 29-jährigen Kaleen, die mit „We Will Rave“ das Publikum im Sturm eroberte und sich ebenfalls einen Platz im Finale sicherte. Dieses musikalische Großereignis, das von Herausforderungen und Kontroversen nicht verschont bleibt, stellt einmal mehr die vielfältige europäische Musikszene in den Vordergrund.