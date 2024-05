Zug fährt ohne Eltern ab – mit den Kindern an Bord

Bei einem Zwischenfall in Bayern verließen zwei Elternteile kurzzeitig einen Regionalexpress am Regensburger Hauptbahnhof, nur um festzustellen, dass der Zug ohne sie und mit ihren drei Kindern an Bord abgefahren war. Die Kinder, im Alter zwischen einem und sechs Jahren, wurden während der ungewollten Trennung von zwei aufmerksamen Bundespolizisten betreut, die sich zufällig im Zug befanden. Dieser Vorfall, der sich an einem Dienstagnachmittag ereignete, wirft Fragen nach den genauen Umständen auf, die zu der vorübergehenden Trennung geführt haben, insbesondere warum die Eltern den Zug verlassen hatten und ob der Zug seine Abfahrt trotz einer angekündigten Verspätung unerwartet antrat.

Ein unvorhergesehenes Abenteuer

Laut Angaben der Bundespolizei hatten die Eltern, eine 42-jährige Mutter und ihr 40-jähriger Ehemann, den Zug aufgrund einer Durchsage über eine verspätete Abfahrt verlassen. Jedoch schlossen sich die Türen des Zuges unerwartet, ohne den Eltern die Möglichkeit zu geben, wieder zuzusteigen. Die plötzliche und unerwartete Abfahrt versetzte das Elternpaar verständlicherweise in Panik, da sie hilflos zusehen mussten, wie der Zug mit ihren Kindern davonfuhr.

Lesen Sie auch: „Sieg Heil“: ÖBB-Zug spielt Hitler-Rede ab Im RailJet 661 von Bregenz nach Wien erklang plötzlich Hitlers Rede über Lautsprecher, was für Entsetzen sorgte. Die ÖBB untersuchen das Problem und

39-Jährige kilometerweit von Zug geschleppt Ein Zug zog eine 39-jährige Frau mehrere Kilometer in der Nähe von Nördlingen in Bayern. Die Polizei untersucht jetzt die Einzelheiten des Unfalls,

Arbeiter in Wien von Zügen zerquetscht - tot Es war ein schwarzer Montag auf den Baustellen Wiens. Zwei schwere Arbeitsunfälle haben die Bundeshauptstadt erschüttert.

Schnelle Reaktion

Glücklicherweise befanden sich zwei Bundespolizisten, die gerade ihren Dienst beendet hatten, im selben Waggon wie die Kinder. Sie ergriffen sofort die Initiative, um die schlafenden Kinder zu beruhigen und zu betreuen, bis eine Lösung gefunden werden konnte. In der Zwischenzeit kümmerte sich eine weitere Bundespolizeistreife darum, die besorgten Eltern so schnell wie möglich zum Bahnhof Schwandorf zu bringen. Dort kam es dann zu einem freudigen Wiedersehen mit ihren Kindern.

Offene Fragen

Zum Zeitpunkt des Vorfalls blieben einige Fragen ungeklärt, einschließlich der genauen Gründe, warum die Eltern den Zug verlassen hatten und ob der Regionalexpress trotz seiner geplanten Verspätung planmäßig abgefahren war.