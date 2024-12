Tragisches Unglück: Zwölf Tote in Skigebiet gefunden

Im Skigebiet Gudauri in der nordgeorgischen Region hat sich ein tragischer Vorfall ereignet: 12 Personen starben infolge einer Kohlenmonoxidvergiftung. Die georgische Polizei hat bestätigt, dass die Opfer in einem Hotel oberhalb eines indischen Restaurants gefunden wurden. Unter den Verstorbenen befinden sich 11 ausländische Staatsbürger und ein georgischer Bürger.

Die vorläufigen Untersuchungen der Polizei ergaben keine Hinweise auf Gewalteinwirkung. Das georgische Innenministerium vermutet, dass es sich bei den Opfern um Angestellte des Restaurants im Gebäude handelt. Eine formelle Untersuchung wurde eingeleitet, um den genauen Hergang dieses tragischen Unfalls zu klären.

Es wird vermutet, dass ein Notstromgenerator, der nach einem Stromausfall am Vortag aktiviert wurde, zur Ansammlung von Kohlenmonoxid führte. Dieser Generator befand sich in der Nähe der Schlafzimmer, in denen die Opfer entdeckt wurden. Die Ermittler überprüfen nun, ob dies die Ursache für die gefährliche Gasansammlung war.

Weiterführende Untersuchungen

Um die genaue Todesursache festzustellen, wurden forensische Untersuchungen und medizinische Analysen angeordnet. Die georgischen Behörden haben bislang keine Informationen über die Identität der Opfer veröffentlicht.

Die Polizei und Experten arbeiten intensiv daran, die Umstände des Vorfalls aufzuklären. Der Fortschritt der Ermittlungen ist derzeit noch unklar, und weitere Details werden erwartet, sobald neue Informationen verfügbar sind.