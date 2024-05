Transparent bis ins Detail: So kauft man Gebrauchtwagen heute

Was steckt hinter der neuen Art des Gebrauchtwagenkaufs? Wir sprachen mit Lukas Hönig, Head of OutletCars.at im Süden von Wien.

KOSMO: Was sind die Vorteile eines Autokaufs bei OutletCars? Wodurch unterscheidet man sich von anderen Händlern?

Hönig: Bei OutletCars.at setzen wir auf fixe, faire Preise. Unsere Fahrzeugpreise werden durch eine detaillierte Marktanalyse ermittelt und festgelegt. Bereits vor dem Ankauf analysieren wir unsere Fahrzeuge in einer umfangreichen Datenbank, um ihren realistischen Verkaufswert und den bestmöglichen Endpreis am Markt zu bestimmen. Unser herausragender Vorteil besteht darin, dass unsere Preise nicht nur fair, sondern auch fest sind, wodurch die sonst üblichen, langwierigen Preisverhandlungen entfallen. Wir sind überzeugt von der Angemessenheit unserer Preise, was wiederum das Vertrauen unserer Kunden stärkt.

Wie kann man sicher gehen, dass man nicht die Katze im Sack kauft?

Jedes Fahrzeug in unserem Portfolio durchläuft eine strenge Qualitätskontrolle. Direkt nach Eintreffen in unserem Hause unterziehen unsere erfahrenen Prüfmeister:innen jedes Auto einer umfassenden Untersuchung, die sowohl die technischen Aspekte als auch den optischen Zustand einschließt. Für jedes Fahrzeug erstellen wir detaillierte technische Gutachten, um unseren Kund:innen die Sicherheit zu geben, dass sie ein Fahrzeug von einwandfreier Qualität erwerben, frei von unliebsamen Überraschungen.

Werden z.B. Beschädigungen wie Steinschläge ebenso bei der Preisgestaltung berücksichtigt?

Jeder noch so kleine Schaden wird sorgfältig dokumentiert und in den Fahrzeugberichten, die unsere Prüfmeister:innen erstellen, detailliert an unsere Kunden kommuniziert. Selbstverständlich werden auch Details wie Steinschläge berücksichtigt, die den Endpreis beeinflussen. Wir bieten einen umfangreichen und vor allem transparenten Bericht, der unsere Kunden umfassend informiert. Das umfasst auch die Mitteilung über den Zustand der Bremsen, die zwar für das Pickerl momentan noch in Ordnung sind, aber nach weiteren 10.000 Kilometern ausgetauscht werden müssen. Der Diagnosetest deckt alle wichtigen Komponenten ab, darunter Steuergeräte, Getriebe, Motor und alle Flüssigkeiten. Unser Ziel ist es, jedes Fahrzeug mit bestem Gewissen zu übergeben, sodass bei uns vollständige Transparenz herrscht.

KOSMO im Gespräch mit OutletCars Lukas Hönig über die faire Zukunft des Autokaufs. (FOTO: Igor Ripak)

Alle angebotenen Autos haben bei Ihnen eine gesetzliche Gewährleistung, doch gegen Aufpreis gibt es auch eine Garantie. Worin unterscheiden sich Gewährleistung und Garantie?

Jeder unserer Kaufverträge beinhaltet automatisch eine Gewährleistung, wie es der gesetzliche Rahmen vorsieht und im Vertrag verankert ist. Diese Gewährleistung bezieht sich primär auf verborgene Mängel, die entweder während des Kaufvorgangs oder bei der Fahrzeugübernahme zum Vorschein kommen. Ein typisches Beispiel für einen Gewährleistungsfall wäre etwa, dass der erste Gang nicht einwandfrei einlegt und dies erst nach der ersten Fahrt bemerkt wird. Im Gegensatz dazu bietet die Garantie einen erweiterten Schutz für einen spezifisch vereinbarten Zeitraum und beinhaltet eine Selbstbeteiligung, die sich nach der Laufleistung des Fahrzeugs richtet. Sollte beispielsweise der Fensterheber auf der Fahrerseite nach einer gewissen Zeit defekt sein, fällt dies zwar nicht unter die Gewährleistung, kann jedoch als Garantiefall in einer unserer über 40 Partnerwerkstätten in ganz Österreich – nach einer Genehmigung durch unsere Garantieabteilung – unkompliziert behoben werden.



Woher stammen die Autos, die bei OutletCars angeboten werden?

Unsere Fahrzeugpalette bezieht sich auf eine Vielzahl von Quellen. Ein bedeutender Anteil besteht aus Fahrzeugen, die im Rahmen des Neuwagenkaufs in Wien in Zahlung gegeben werden. Diese Gebrauchtwagen werden anschließend direkt über uns vermarktet. Zusätzlich verfügen wir über Leasingrückläufer und Flottenfahrzeuge, die nach Ablauf ihrer Nutzungsdauer – in der Regel zwischen drei und fünf Jahren – zu besonders vorteilhaften Konditionen an unsere Kund:innen verkauft werden. Eine weitere wichtige Säule unseres Angebots ist der gezielte Ankauf von Fahrzeugen über unseren eigenen Zentralwagenkauf. Hier konzentrieren wir uns auf den Erwerb von Autos aus Deutschland, Schweden, Dänemark und anderen Ländern. Wie alle unsere Gebrauchtwagen, werden auch diese Fahrzeuge gründlich geprüft und zu attraktiven Preisen angeboten.

Was ist der Unterschied zwischen DasWeltAuto.at und OutletCars.at? Kann man sagen, Outletcars ist ein Outlet von WeltAuto?

Tatsächlich repräsentieren OutletCars und Weltauto zwei verschiedene Marken. Zwar nutzen wir Weltauto als Verkaufsplattform, angesichts ihres bedeutenden Kundenkreises, jedoch unterscheidet sich unser Geschäftsmodell grundlegend. Während Weltauto eine breite Palette an Fahrzeugen, einschließlich sehr junger Gebrauchtwagen, Kurzzulassungen, Dienst- und Mietfahrzeuge anbietet, konzentriert sich OutletCars ausschließlich auf den Verkauf von Gebrauchtwagen, die älter als zwei Jahre und bis zu einem Maximum von zehn Jahren sind. Unser Schwerpunkt liegt somit auf dem klassischen Gebrauchtwagenmarkt.

„Jedes Fahrzeug bei uns durchläuft eine strenge Qualitätskontrolle.” sagt Lukas Hönig

Momentan werden vor allem Fahrzeuge aus der Porsche Gruppe (VW, SEAT, Škoda, Audi, CUPRA, usw.) angeboten. Wie sieht es mit dem Ausbau des Angebots auf weitere Marken aus?

Unser Fahrzeugangebot besteht überwiegend aus Modellen unserer eigenen Gruppe. Wir experimentieren jedoch bereits mit der Einführung weiterer Marken, wobei derzeit insbesondere BMW, Mercedes und Toyota im Fokus stehen. Die Zeit wird aufzeigen, welche Marken bei unseren Kunden besonders beliebt sind, und basierend auf diesen Erkenntnissen planen wir, unser Sortiment um eine größere Auswahl an Fremdmarken zu erweitern.

Slobodan Solaja, Autoverkäufer bei Outletcars:

„Fix aber fair: Das ist unser Motto. Wir behandeln alle Kunden gleich, für jeden gilt der gleiche Preis.“ (FOTO: Igor Ripak)

Wie sieht es mit Finanzierungsangeboten aus? Gibt es da ein spezielles Angebot?

Für alle aus Deutschland importierten Fahrzeuge bieten wir einen Finanzierungsbonus von 1.000 Euro an. OutletCars.at bietet durch die starke und erfahrene Partnerschaft mit der Porsche Bank Vorteilspakete, von denen auch unsere Kunden profitieren. Entscheidet sich ein Käufer darüber hinaus für den Abschluss einer Versicherung über uns, gewähren wir zusätzlich einen Rabatt von 500 Euro. Dies bedeutet, dass bei einem Fahrzeugpreis von 19.990 Euro der Endpreis auf 18.490 Euro reduziert wird. Angesichts der aktuellen finanziellen Rahmenbedingungen ist dies besonders vorteilhaft, da es die Möglichkeit bietet, die Finanzierungskosten erheblich zu senken und im Idealfall eine Finanzierung zu einem effektiven Zinssatz von null Prozent zu erreichen.

Dieses Angebot, bestehend aus dem Versicherungsnachlass und dem zusätzlichen Vorteil von 1.000 Euro, gilt für unser gesamtes Sortiment an Gebrauchtwagen, unabhängig davon, ob es sich um einen VW, Toyota oder Mercedes handelt.