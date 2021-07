Traumhaft: Das ist die schönste Stadt Kroatiens (VIDEO)

Wie bereits viele Menschen wissen, wurde genau in der schönsten Stadt Kroatiens die Serie „Game of Thrones“ gedreht. Sie hat eine wunderschöne Architektur, eine bewegende Geschichte und ein kristallblaues Meer.

Die Rede ist von Split! Fangen wir mit Diokletianpalast an, welcher im 4. Jahrhundert in Split erbaut wurde. Dieser Palast liegt in der Innenstadt und ist atemberaubend und gut erhalten. Es hat einen Hauch von Römer- und Kaiserzeit. Im September kann man sich tatsächlich wie ein echter Römer fühlen, da zu der Zeit die Tage des Diokletian stattfinden und es viele Veranstaltungen mit Verkleidungen gibt.

Wenn ihr auf der Suche nach einem wunderschönen Blick auf das Meer und die Stadt seid, dann empfehlen wir euch den Glockenturm des St. Domnius Catedral zu besuchen. Mit einer Tasse Kaffee oder ein Glas Wein lässt sich die Aussicht umso mehr genießen.

UNESCO-Welterbe:

Wenn ihr das Herz von Split sehen wollt, müsst ihr zum Narodni Trg gehen. Dieser Stadtteil zeigt wie all die Jahrhunderte vergangen sind und wie sich alte Gebäude geändert haben. Die Stadt hat viele enge Gassen und kleine Plätze. Außerdem gehören die Altstadt und der Palast seit 2014 zum UNESCO-Welterbe.

Split bietet auch Touren nach Vis, Hvar, Paklinski otoci und Biševo an, da die Inseln in naheliegend sind. Wer auf Wanderungen und Natur steht, soll zum Marjan-Hügel gehen. Am Hügel kann man die wunderschöne Aussicht auf das Meer genießen.

Weiteres wird empfohlen die Stadt Klis zu besichtigen. Die nordöstliche Stadt war die Heimat kroatischer Könige. Am Abend, wenn die Lichter in der Stadt angehen, sollte man unbedingt die Promenade von Riva besuchen. Die langen Spaziergänge werden euch gut tun. Jetzt heißt es Koffer packen und ab nach Split.

Auf der nächsten Seite könnt ihr euch das Video ansehen!