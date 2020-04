Trotz Corona: Wahlen in Kroatien schon im Sommer

Die kroatischen Parlamentswahlen könnten diesen Sommer stattfinden.

Diese Information veröffentlichte die Tageszeitung Večernji list und beruft sich dabei auf interne Quellen in der Regierungspartei HDZ. Laut den gleichen Quellen wird bereits am Montag in der Partei entschieden, wann die Auflösung des Parlaments stattfinden könnten, um einen Termin für die nächsten Parlamentswahlen zu ermöglichen.

Wahlen mitten im Sommer

„Die Wahlen werden in den nächsten 75 Tagen stattfinden“, so die Quelle. Laut Experten lässt sich die Wahl so organisieren, dass die Leute am Wahltag die hygienischen Vorschriften punkto Corona einhalten können. Auf Wahlkampf-Veranstaltungen wird verzichtet werden, da diese ein Risiko darstellen.