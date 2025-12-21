Kriegswirtschaft Trotz leerer Kassen: Experten sehen Russland noch jahrelang kriegsfähig

6 Min. Lesezeit | 21. Dezember 2025

Trotz steigender Inflation, wachsendem Haushaltsdefizit und sinkender Energieeinnahmen könnte Russland seinen Krieg gegen die Ukraine noch jahrelang fortführen.

Russlands Wirtschaft gerät zunehmend unter Druck. Steigende Inflation, ein wachsendes Haushaltsdefizit durch enorme Militärausgaben und sinkende Einnahmen aus dem Energiesektor belasten das Land. Trotz dieser Schwierigkeiten dürften die wirtschaftlichen Probleme Präsident Wladimir Putin nicht in absehbarer Zeit an den Verhandlungstisch zwingen. Experten gehen davon aus, dass Moskau bei der aktuellen Kriegsintensität und unter den bestehenden Sanktionen noch jahrelang durchhalten kann.

„Die Wirtschaftslage wird nicht das Zünglein an der Waage sein“, erklärt Maria Snegovaja vom Center for Strategic and International Studies (CSIS) gegenüber CNN. „Die Situation ist nicht katastrophal, sondern beherrschbar.“ Nach ihrer Einschätzung könnte Russland den Krieg noch drei bis fünf Jahre fortführen, wobei verlässliche Prognosen für längere Zeiträume schwierig seien.

Die westlichen Strafmaßnahmen haben der russischen Energiewirtschaft bislang nicht genug geschadet, um eine Kursänderung in Moskau zu erzwingen, meint Richard Connolly vom britischen Royal United Services Institute. „Solange Russland Öl fördert und zu einigermaßen akzeptablen Preisen verkaufen kann, hat das Land genügend Mittel zum Überleben“, so der Sicherheitsexperte. „Die Lage ist sicher nicht rosig, aber die wirtschaftlichen Faktoren spielen in Putins Kriegskalkül keine entscheidende Rolle.“

Eine Gruppe exilierter russischer Wirtschaftswissenschaftler, die Putin kritisch gegenüberstehen, glaubt sogar, dass ein Abnutzungskrieg noch länger andauern könnte, da der Kreml wirtschaftlich kaum eingeschränkt sei. Historisch betrachtet war Russland eher zu Friedensverhandlungen bereit, wenn ein wirtschaftlicher Zusammenbruch drohte – wie am Ende des Ersten Weltkriegs oder während des sowjetischen Afghanistan-Feldzugs, erläutert Snegovaja. Doch die aktuelle Wirtschaftslage sei „noch weit davon entfernt. Es bräuchte viel stärkeren Druck und deutlich mehr Zeit, um an diesen Punkt zu gelangen.“

Was sich verändert hat: Der anfängliche Wirtschaftsimpuls durch die massiven Militärausgaben ist verpufft. Nun muss der Kreml die Kriegslasten verstärkt auf die Bevölkerung abwälzen. Dies zeigt sich in erheblichen Steuererhöhungen bei Einkommen, Unternehmensgewinnen und der Mehrwertsteuer, um die Rekordausgaben für das Militär zu finanzieren. Gleichzeitig sehen sich russische Verbraucher mit stark steigenden Preisen konfrontiert, besonders bei Importwaren.

Anders als in westlichen Ländern führt die hohe Inflation in Russland jedoch nicht zu größerer gesellschaftlicher Unzufriedenheit – ein Effekt staatlicher Propaganda und Repression, wie Snegovaja betont. Connolly weist darauf hin, dass die Inflation im postsowjetischen Russland traditionell hoch war, wodurch die Verbraucher eine gewisse Resistenz entwickelt haben. Der Internationale Währungsfonds rechnet für dieses Jahr mit einer durchschnittlichen Inflationsrate von 7,6 Prozent – ein Rückgang gegenüber 9,5 Prozent im Vorjahr.

Kriegsgewinner profitieren

Russland gibt derzeit fast 40 Prozent seines Haushalts für Kriegszwecke aus, wie NATO-Generalsekretär Mark Rutte kürzlich erklärte – eine von mehreren unterschiedlichen Schätzungen. Laut dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI stiegen diese Ausgaben im vergangenen Jahr um 38 Prozent im Vergleich zu 2023. Die erhöhten Militärausgaben haben eine neue Gruppe wirtschaftlicher Kriegsgewinner hervorgebracht, darunter Rüstungsunternehmen und Industriearbeiter. Dadurch hat sich die wirtschaftliche Ungleichheit in Russland verringert, was den gesellschaftlichen Druck auf Putin weiter mindert.

Da Russland versucht, westliche Importe zu ersetzen, hat das Land die heimische Produktion von Textilien, Schuhen und einfacher Elektronik ausgeweitet. Ekaterina Kurbangaleeva, Gastforscherin an der George Washington University, berichtet, dass die Löhne bestimmter Arbeitergruppen zwischen 2021 und 2024 um das Drei- bis Fünffache gestiegen sind. „Das wirkte wie eine Adrenalin-Spritze“, beschreibt sie den kriegsbedingten Wirtschaftsimpuls, betont aber auch die anschließende Wachstumsverlangsamung.

Auch einige der ärmeren ländlichen Regionen Russlands erleben seit Kriegsbeginn einen wirtschaftlichen Aufschwung – teilweise dank der hohen Gehälter für russische Soldaten und deren Familien. Mit dieser Strategie fördert der Kreml die freiwillige Rekrutierung und vermeidet eine breitere Mobilisierung, um die Verluste an der ukrainischen Front auszugleichen. „Russische Soldaten werden heute besser bezahlt als je zuvor“, erklärt Connolly. „Sie verdienen mehr, als sie in den vernachlässigten Regionen des Landes jemals in zivilen Berufen erwarten könnten.“

Die russische Regierung zahlt zudem hohe Entschädigungen an Familien gefallener und verwundeter Soldaten. Durch diese großzügige Finanzierung gelingt es dem Kreml, Unzufriedenheit einzudämmen – obwohl sich die russischen Verluste in der Ukraine laut einer CSIS-Schätzung vom Juni der Millionengrenze nähern, darunter etwa 250.000 Tote. Größere Proteste, wie sie die Kriege in Tschetschenien und Afghanistan prägten, als Familien mobilisierter Soldaten ein Ende der Konflikte forderten, blieben bisher aus.

Schwindende Reserven

„Die Regionen könnten die Kriegsfortsetzung kaum wesentlich beeinflussen, aber das Ausbleiben massiver öffentlicher Proteste verringert den Druck auf Putin bei seinen strategischen Entscheidungen“, meint Connolly. Nach Ansicht der Experten bereitet dem Kreml allerdings die Vorstellung Sorgen, dass bei einem Friedensschluss eine große Zahl von Kriegsveteranen in die Zivilgesellschaft zurückkehren würde – arbeitslos und mit kostspieligen gesundheitlichen Bedürfnissen.

„Aus innenpolitischer Sicht liegt es in Putins Interesse, dass dieser Krieg weitergeht“, erklärt Kimberly Donovan vom Atlantischen Rat. Obwohl die wirtschaftlichen Belastungen kurzfristig tragbar erscheinen, könnte sich die Situation langfristig ändern. Russland hat seinen staatlichen Wohlstandsfonds stark beansprucht, was laut einem aktuellen Bericht des Atlantischen Rates neue Herausforderungen schafft, da der finanzielle Puffer schwindet, der die Bevölkerung bisher vor den vollen Kriegskosten geschützt hat.

Nach Angaben des Kiewer Instituts für Wirtschaftsstudien ist der Wert der liquiden Vermögenswerte im russischen Nationalen Wohlstandsfonds seit Kriegsbeginn um 57 Prozent gesunken. Mit schwindenden Reserven wird es für die russische Regierung zunehmend schwieriger, das derzeitige Niveau der Verteidigungsausgaben ohne deutliche Kürzungen bei Sozialleistungen aufrechtzuerhalten. Zudem haben jüngste Sanktionen der USA und Großbritanniens gegen die russischen Ölgiganten Lukoil und Rosneft die Geschäftskosten weiter in die Höhe getrieben.

„Russland leitet Ölexporte über kleinere Unternehmen um, was das Geschäft extrem verteuert“, erläutert Donovan. Wenn dies mit einer strengeren Durchsetzung von Sanktionen und verstärktem Druck auf Indien und China einherginge, russisches Öl nicht mehr zu kaufen, könnte der Kreml mit der Zeit seine Kalkulation ändern.

„Je mehr Druck wir durch solche Sanktionen ausüben können, desto teurer wird es für Russland, diese zu umgehen.“