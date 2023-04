U6-Station: Tödlicher Macheten-Angriff

Nach dem tödlichen Angriff mit einer Machete in der U6-Station Jägerstraße in Wien gibt es nun neue Informationen zu dem Fall. Die Identität des Opfers ist nun bekannt.

Es handelt sich um einen 31-jährigen algerischen Staatsbürger. Der verhaftete Verdächtige schweigt weiterhin. In der Nacht vom vergangenen Donnerstag wurde der Algerier von mehreren Tätern in der U-Bahnstation attackiert. Dabei wurde er mit Macheten und Fäusten schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Donnerstagnachmittag verstarb.

Der Verdächtige versuchte, der Polizei zu entkommen, indem er in den Donaukanal sprang, wurde jedoch später gefasst. Der 24-jährige Algerier bestreitet jedoch nach wie vor, an dem Angriff beteiligt gewesen zu sein. Es gibt derzeit keine neuen Informationen zu den anderen Tätern, die an dem Verbrechen beteiligt waren und entkommen konnten.

Es besteht jedoch der Verdacht, dass sie Verbindungen zu der Drogenmafia haben. Die Polizei setzt die Ermittlungen fort und untersucht den Vorfall weiterhin.