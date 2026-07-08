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Tragödie

Überholmanöver endet tödlich – Paar stirbt in brennendem E-Auto

Überholmanöver endet tödlich – Paar stirbt in brennendem E-Auto
FOTO: iStock/Tim Freitag
1 Min. Lesezeit |

Ein Überholmanöver endet tödlich – zwei Menschen sterben, als ihr Elektroauto nach einem Unfall in Flammen aufgeht.

Trotz des Einsatzes von 35 Feuerwehrleuten konnten zwei Menschen nicht aus einem brennenden Elektroauto gerettet werden. Ein 34-jähriger Fahrer und seine 43-jährige Beifahrerin kamen in dem Hyundai IONIQ5 ums Leben.

Fatales Überholmanöver

Das Unglück ereignete sich am Dienstagabend um 22.20 Uhr auf der Landesstraße 1165 zwischen Bartholomä und Wental im Ostalbkreis, Baden-Württemberg. Der Fahrer hatte versucht, ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Da ihm dabei ein entgegenkommendes Auto entgegenkam, brach er das Manöver ab und scherte wieder ein – verlor dabei jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Wagen geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und wurde anschließend zurück auf die Straße geschleudert. Dabei geriet das Elektroauto in Brand. Beide Insassen konnten nur noch tot aus dem vollständig ausgebrannten Wrack geborgen werden.

Sperrung & Schaden

Der Sachschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Mitarbeiter der Straßenmeistereien Aalen und Heidenheim übernahmen die Absperrung und Reinigung der Unfallstelle.

Die Landstraße blieb bis etwa 4.30 Uhr vollständig gesperrt.

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