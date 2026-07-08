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Badeunfall

Schock am Badesee: Passantin zieht leblose Frau aus dem Wasser

Schock am Badesee: Passantin zieht leblose Frau aus dem Wasser
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein stiller Badesee in Tirol, ein Sommerabend und plötzlich ein Anblick, der alles verändert.

Am Dienstagabend ereignete sich an einem Badesee im Tiroler Unterland ein tragischer Vorfall: In Breitenbach am Inn entdeckte eine Passantin eine Frau, die leblos im Wasser trieb. Die Zeugin zog sie sofort an Land und alarmierte die Rettungskräfte.

Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen und des raschen Eintreffens der Einsatzkräfte kam jede Hilfe zu spät. Bei der Verstorbenen handelte es sich um eine 83-jährige Einheimische.

Obduktion angeordnet

Wie Polizeisprecher Christian Viehweider auf Nachfrage der „Krone“ bestätigte, ereignete sich der Einsatz gegen 18 Uhr. Als wahrscheinliche Ursache gilt ein medizinischer Notfall.

„Zur Klärung wurde eine Obduktion angeordnet. Ein Ergebnis ist noch ausständig“, so Viehweider.

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KO KOSMO-Redaktion
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