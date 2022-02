Ukraine-Konflikt: Mehrere tote Soldaten und Zivilisten!

Am Dienstag sind in der Ostukraine sowohl seitens der russischen Separatisten als auch der Ukraine Tote gemeldet worden. In den vergangenen Stunden kamen nach Darstellung des ukrainischen Militärs zwei seiner Soldaten durch Separatistenbeschuss ums Leben. Die prorussischen Separatisten in Donezk warfen der Ukraine vor, sie habe drei Zivilpersonen getötet.

Wie die russische Nachrichtenagentur Interfax berichtet, hatte das ukrainische Militär auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht, dass neben den drei Toten noch zwölf Soldaten verletzt worden seien. In rund 84 Fällen hätten prorussische Separatisten Ziele beschossen. Den Medienberichten zufolge feuerten sie auf rund 40 Siedlungen entlang der Frontlinie mit schwerer Artillerie.

Präsident Van der Bellen sieht “rote Linie überschritten”:

Die österreichische Bundesregierung verurteilt die russische Anerkennung der beiden Regionen Donezk und Luhansk in der Ost-Ukraine als unabhängige “Volksrepubliken” scharf. Neben Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), äußerte sich nun auch der Bunderpräsident:

Mit seinen gestrigen Aussagen hat Präsident Putin eine rote Linie überschritten, indem er der Ukraine ihre Eigenständigkeit abspricht & sein eigenes Volk auf einen Krieg vorzubereiten scheint. Damit riskiert er auch, die Bemühungen um Diplomatie & Dialog zu zerstören. — A. Van der Bellen (@vanderbellen) February 22, 2022

Quelle: ORF-Artikel