Umstrittene Demo: Ruf nach Kalifat soll strafbar werden

Nach einer umstrittenen Demonstration von Islamisten in Hamburg, entflammt eine neue Debatte über die Grenzen der Religionsfreiheit sowie mögliche rechtliche Konsequenzen. Christoph de Vries, Abgeordneter der Union, vertritt die Position, dass künftig öffentliche Aufrufe zur Errichtung eines Kalifats in Deutschland strafrechtlich verfolgt werden sollten. Er fordert eine parteiübergreifende Einigkeit, um derartige Ereignisse nicht lediglich passiv hinzunehmen. Der Unionspolitiker, betont die Notwendigkeit einer rechtlichen Handhabe gegen solche Bestrebungen, die er als eine Bedrohung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung ansieht.

Eingriff in Meinungsfreiheit?

Die kontroversen Ansichten über die Balance zwischen Meinungsfreiheit und Sicherheitsinteressen beherrschen die Schlagzeilen. De Vries plädiert für eine ernsthafte Diskussion, selbst wenn dies einen sensiblen Eingriff in die Meinungsfreiheit bedeuten könnte. Der SPD-Politiker Frank Schwabe, Religionsbeauftragter der Bundesregierung, stützt diese Auffassung. Er weist darauf hin, dass die Religionsfreiheit ihre Grenzen hat, sobald sie zu Hass und Hetze beiträgt oder die Grundordnung infrage stellt. Die Verantwortlichen im Innen- und Justizministerium stehen nun in der Pflicht, einen gesetzlichen Rahmen zu entwerfen, der diesen neuen Herausforderungen gerecht wird.

Aufschrei gegen extremistische Forderungen

Die Demonstration am vergangenen Wochenende brachte über tausend Personen auf die Straße. Sie übten aggressive Kritik gegen eine angebliche islamfeindliche Gesellschaft und Medienlandschaft. Organisiert wurde sie von der Gruppe Muslim Interaktiv – die vom Verfassungsschutz als extremistisch eingestuft wird. Die Forderung nach einem Kalifat, ließ dennoch viele aufhorchen. Politiker fordern nun ein konsequentes Verbot jener Organisationen, die derartige „Kalifats-Fantasien“ schüren.

Lesen Sie auch: Kalifat-Demo: Organisator will Lehrer werden (VIDEOS) Joe Adade Boateng, ein Hamburger Lehramtsstudent, steht im Verdacht, junge Muslime über Instagram zu radikalisieren.

Anschlagspläne: Neue Bedrohung durch Terrorgruppe ISPK Sie sollen einen Anschlag auf den Wiener Stephansdom und andere österreichische Kirchen geplant haben.

Islamistische Influencer in Wien: Behörden in Alarmbereitschaft Experten und Behörden schlagen Alarm über die rapide Zunahme islamistischer Influencer, die ihre Ideologie in den sozialen Medien verbreiten.

Kalifat

Das Konzept des Kalifats, eine aus der frühislamischen Zeit stammende Herrschaftsform, basiert auf der Scharia. Religiöse sowie weltliche Macht werden in der Person des Kalifen vereint. Eine Idee, die gänzlich konträr zur Trennung von Religion und Staat in heutigen demokratischen Systemen steht.

Konsequenzen für Islamismus

Bundeskanzler Olaf Scholz untermauerte bereits die Dringlichkeit, gegen islamistische Aktivitäten mit rechtlichen Mitteln vorzugehen: „Es ist ganz klar: Gegen all das, was an islamistischen Aktivitäten stattfindet, muss mit den Möglichkeiten und den Handlungsoptionen unseres Rechtsstaates vorgegangen werden.“ Man müsse sich genau anschauen, „was jetzt konkret aus den Dingen, die wir dort gesehen hatten, für Konsequenzen zu ziehen sind“.