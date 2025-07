Unentdecktes Serbien: Diese Flussstrände sind Europas reinste Badeoasen

Kristallklares Wasser, acht versteckte Strände und ein Fluss, der zu Europas saubersten zählt – Arilje in Serbien lockt Naturliebhaber mit unentdeckten Badeparadiesen.

Paradies für Badeurlauber

Wer nach unberührter Natur, beeindruckenden Schluchten und kristallklaren Badeplätzen sucht, wird in Arilje in Serbien fündig. Der Fluss Veliki Rzav, der zu den saubersten Gewässern Europas zählt, schlängelt sich durch die Region und bietet Erholungssuchenden gleich acht verschiedene Strände: Bosa noga, Urjak, Sonjine cari, Uski vir, Vukotici, Zuta stena, Viseci most und Sljunkara.

Der Strand Bosa noga hat sich mittlerweile als Besuchermagnet etabliert. Mit seinem umfangreichen Freizeitangebot lockt er von Mai bis Oktober Gäste an. Neben einem gemütlichen Café können Besucher auf dem Beachvolleyballplatz aktiv werden oder auf der weitläufigen Rasenfläche entspannen – ein Ort, der in den Sommermonaten auch als Bühne für Rockkonzerte und Technopartys dient.

Beliebte Badeplätze

Nur zwei Kilometer vom Stadtzentrum entfernt liegt der Strand Zuta stena, den man gleich nach dem Motel Mlinarev san erreicht. Dank des breiten und tiefen Flussbetts ist er bei Schwimmern besonders beliebt. Die regelmäßigen Live-Musikveranstaltungen machen ihn zudem zu einem idealen Platz für entspannte Nachmittage am Wasser.

In unmittelbarer Nähe zu Zuta stena befindet sich der Green Beach – ein Geheimtipp für alle, die Ruhe und Abgeschiedenheit suchen. Unter Romantikern gilt er als der reizvollste aller Rzav-Strände. Das dortige Café mit seinem idyllischen Garten verwandelt sich im Sommer in eine Open-Air-Location für Rock- und Technopartys.

Zentrale Angebote

Der Stadtstrand punktet vor allem durch seine zentrale Lage. Er teilt sich in zwei Bereiche: einen flacheren Abschnitt mit Betonstufen, der mit Bänken, Schaukeln und Wippen ausgestattet ist, sowie einen tieferen Teil, der sich hervorragend zum Schwimmen eignet. Eine beleuchtete Promenade verbindet die verschiedenen Strandabschnitte und führt zur Hauptstraße in Richtung Visocka-Bad.

Die Strände von Arilje bieten weit mehr als nur sauberes Wasser und unberührte Natur. Besucher finden hier Fußball- und Volleyballplätze, Veranstaltungsflächen für Konzerte, Kinderspielplätze und einladende Bars.

Anreise und Unterkünfte

Arilje ist von Belgrad aus in etwa drei Stunden mit dem Auto erreichbar. Die beste Route führt über die Autobahn A2 und anschließend über regionale Straßen. Für Naturliebhaber, die mehrere Tage bleiben möchten, bietet die Ortschaft verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten.

Besonders empfehlenswert ist das Garni Hotel Mlinarev San, das mit seiner Lage direkt am Fluss punktet. Die Unterkunft verfügt über einen eigenen Privatstrand, kostenloses WLAN und ein reichhaltiges Frühstücksangebot. Alternativ stehen in der Region mehrere gemütliche Apartments zur Verfügung, die sich ideal als Ausgangspunkt für Erkundungstouren eignen.

Wer alle Flussperlen erkunden möchte, findet auf der Website arilje.org.rs einen detaillierten Führer mit weiteren Informationen.

📍 Ort des Geschehens