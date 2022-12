Unfassbar: Ein Außerirdischer spaziert auf der Erde (FOTO, VIDEO)

Der Franzose Anthony Loffredo (33) ist ein Körperveränderungssüchtiger, der sich in einen “schwarzen Alien” verwandelt hat und nun Schwierigkeiten hat, Arbeit zu finden, weil die Leute ihn, wie er sagt, wegen seines Aussehens beurteilen.

Um das gewünschte Aussehen zu erreichen, hat Loffredo sich unter anderem die Nase, beide Ohren und zwei Finger amputieren lassen, außerdem plant er, ein gesundes Bein zu amputieren.

Auch seine Oberlippe wurde fast vollständig entfernt, was ihm das Sprechen erschwert. Unzählige Implantate wurden unter seine fast vollständig schwarz tätowierte Haut sowie seine Augäpfel gesetzt.

In einem seiner vielen Social-Media-Beiträge deutete er an, dass er seinen Penis in zwei Teile geteilt hatte, was eine Person dazu veranlasste zu kommentieren: „Ich wusste, dass du dumm bist … aber so sehr?“