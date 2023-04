Urlaub in Griechenland: So viel müsst ihr für Gyros zahlen!

Die Urlaubssaison steht bevor und viele Menschen planen bereits ihren Strandurlaub in Griechenland. Eine häufig gestellte Frage betrifft das Reisebudget und hierbei spielt insbesondere der Preis für einen Gyros eine Rolle.

In den letzten Jahren hat sich der Preis für eine Gyros-Pita für serbische Touristen als eine Art Maßeinheit für die wirtschaftliche Situation in Griechenland etabliert. Im vergangenen Jahr überraschte viele Urlauber der Preis von 3 Euro, doch dieses Jahr wird es anscheinend schwieriger sein, eine für diesen Betrag zu finden.

Die Preise für Lebensmittel und andere Produkte sind im Vergleich zum Vorjahr zwar gestiegen, jedoch nicht drastisch. Ein Video des bekanntesten Marktes Griechenlands gibt einen Einblick in die aktuellen Preise und Websites, die Griechenland bewerben, haben bereits aktualisierte Preislisten veröffentlicht, um den Urlaubern bei der Budgetplanung zu helfen.

Laut Nikana.gr kostet ein Gyros in Griechenland im Jahr 2023 zwischen 3,5 und 4,2 Euro. Neben diesem wichtigen Indikator gibt die Website weitere Preise an, beispielsweise kostet ein Liter Milch 1,12 €, frisches Brot gibt es ab 1 € und der Preis für frischen Fisch hängt von der Art ab – zwischen 6 € für Sardellen und Sardinen bis zu 20 € pro Kilogramm für andere Arten. Eine Kugel Eis ist je nach Eisdiele zwischen 1,5 Cent und 2,5 € erhältlich.

Laut der gleichen Quelle liegen die Preise in Nordgriechenland im Allgemeinen auf dem Preisniveau von Belgrad, jedoch um etwa 5-10% höher als im Rest von Serbien. Die Website Griechenland Info hat ebenfalls eine detaillierte Preisliste für das Jahr 2023 veröffentlicht. Hier variiert der Preis für eine Gyros-Pita zwischen 2,80 und 4,50 Euro, während eine Portion Gyros zwischen 7 und sogar 10 Euro kosten kann.

Ganz generell folgen die Preise in Griechenland dem europäischen Trend und sind in diesem Jahr ein wenig höher als in den Vorjahren, jedoch kann man immer noch sehr günstig Urlaub machen. Allerdings sollten Urlauber beachten, dass die Preise für verschiedene Produkte und Dienstleistungen je nach Ort und Insel variieren können. Beispielsweise kann eine Kugel Eis in einem Ferienort in Nordgriechenland nur 1 € kosten, während auf Mykonos der Preis erheblich höher sein kann. Die Tatsache, dass die Preise auf den griechischen Inseln im Allgemeinen etwas höher sind, betont auch Griechenland Info.

Preisliste

Wer sich einen Überblick verschaffen möchte, kann sich hier eine vollständige Preisliste für griechische Restaurants und Cafés im Jahr 2023 ansehen:

Gyros-Torte (Sandwich) 2,80 – 4,50 Euro

Gyros-Portion 7,00 – 10,00 Euro

Souvlaki-Torte 2,50 – 4,00 Euro

Menü in billigeren Restaurants 10-15 Euro

Menü in teureren Restaurants 30-50 Euro

Pizza 6,00 – 12,00 Euro

Grillfleisch 6,00 – 14,00 Euro

Fisch 6,00 – 60 Euro

Salate 6,00 – 8,00 Euro

Einheimisches Bier 3,00 – 4,50 Euro

Ausländisches Bier 4,00 – 6,00 Euro

Säfte 3,00 – 5,50 Euro

Wein 2,50 – 22 Euro

Kaffee 1,80 – 4,00 Euro

Cappuccino 2,70 – 3,50 Euro

Milchshake 2,00 – 3,00 Euro

Cocktails 7,00 – 15,00 Euro

Spirituosen 2,00 – 6,00 Euro

Flasche Wasser (0,33 l) 0,50 – 1,30 Euro

Pfannkuchen 2,50 – 4,00 Euro

Mais 2,00 – 3,00 Euro

Eiskugel 0,90 – 2,00 Euro