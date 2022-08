Urlaub in Österreich: 10 Aktivitäten die man diesen Sommer machen muss

Egal ob als Tourist oder Einheimischer. Manchmal fällt es schwer, passende Aktivitäten für den Sommer zu finden. KOSMO hilft euch dabei und hat einige schöne Unternehmungen für euch und eure Familien zusammengestellt.

Die Temperaturen ärgern uns mehr als je zuvor. Deshalb und aufgrund der Pandemie, haben sich viele Hausbesitzer einen eigenen Pool zugelegt. Seither wechseln sie zwischen dem Pool nach Feierabend zu typischen Destinationen ins Ausland während des Urlaubs.

Dabei vergisst der ein oder andere mal, dass sich Österreich als abwechslungsreiches Abenteuer für besondere Aktivitäten zwischendurch regelrecht anbietet. KOSMO hat Sommer-Aktivitäten für Sie zusammengestellt, die Sie wahrscheinlich noch nie gemacht haben. Viel Spaß!

Was muss man in Österreich gemacht haben?

Eiermuseum in Winden am See

Etwa 4.000 Eier kann man in Winden am See bewundern. Sie bestehen hauptsächlich aus Holz, Keramik und Glas. Die Motive der kunstvoll verzierten Eier reichen von Ikonenbilder aus der russisch-orthodoxen Kirche bis hin zu chinesischen und venezianischen Motiven. Von Fabergé- bis Dinosauriereiern ist hier alles zu finden.

Achtung! Normale Öffnungszeiten gibt es hier nicht. Wer die Eiersammlung besichtigen will, muss sich einen Termin mit der Dame des Hauses ausmachen. Dazu sollte man die Nummer auf der Homepage anrufen. Der Eintrittspreis für Gruppen unter zehn Personen beträgt jeweils zehn Euro. Im Gruppenrabatt, ab zehn Museumsgängern zahlt jeder nur noch fünf Euro.

Museum für die Eiersammlung von Wander und Waltraud Bertoni in Winden am See. Foto: Eiermuseum/Presse

Klosterstift Melk

Das Stift Melk, auch Abtei Melk genannt, ist eine Abtei der Benediktiner in Niederösterreich. Der Barockbaumeister Jakob Prandtauer arbeitete an dem Bauwerk von 1702 bis zu seinem Lebensende, 1726. Erst 20 Jahre später wurde das Stift Melk fertiggestellt. Es gehört zum UNESCO-Welterbe und ist das Wahrzeichen der Wachau. Bis zum 28. August findet noch der Kultursommer Melk im Ort statt.

Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt 13 Euro. Schüler und Studenten zahlen nur 6,50 Euro. Kinder bis 16 Jahren haben mit der Familienkarte freien Eintritt. Wenn man dann Lust auf eine Führung durch das Kloster hat, kann man sich zwischen drei Varianten entscheiden. Die klassische Stiftsführung (50 Minuten), eine Führung zu einem der bedeutendsten deutschen Malern der Renaissance, Lucas Cranach (70 Minuten) und eine Führung durch die Gartenanlage des Klosters (70 Minuten). Jeden Samstag findet zusätzlich noch eine Themenführung statt. Man zahlt 20 Euro pro Person.

Das Portal des Stift Melk. wikimedia/Uoaei1

Burg Riegersburg

Entstehungszeit der Riegersburg liegt um das Jahr 1100. Nach der Schlacht bei Mogersdorf 1664 ließ Katharina Elisabeth von Galler, auch die „schlimme Liesl“ genannt, die Burg mit enormen Investitionen ausbauen. Damit machte sie die Burg, laut Feldmarschall Raimondo Montecuccoli, zur „stärksten Feste [Der Ursprung der Begriffe Festung] der Christenheit„.

Die Höhenburg in der Steiermark kann man zwischen Mai und September täglich besichtigen. Die Öffnungszeiten sind von 09:00 bis 18:00 Uhr. Der letzte Einlass in die Burg ist um 17:00 Uhr. Die Eintrittspreise kann man sich auf der offiziellen Homepage der Riegersburg ansehen. Die Preise sind übersichtlich gestaffelt, damit jeder das richtige für sich findet. Generell zahlt man zwischen 6,50 Euro und 31 Euro für Erwachsene. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt.

Burg Riegersburg in der Südoststeiermark. wikimedia/Asurnipal

Was kann man in Österreich mit Kindern machen?

Minimundus

Auf 26.000 Quadratmetern werden im Minimundus kleine Exponate von ganz großen Bauwerken gezeigt. Alle Sehenswürdigkeiten der Welt auf einem Fleck. Vom Eifelturm über den TajMahal zum Tempel von Abu Simbel bis hin zum Schloss Neuschwanstein. Alle Bauwerke wurden liebevoll arrangiert und sind einen Ausflug auf jeden Fall wert.

Der Miniaturenpark in Klagenfurt hat im Sommer täglich von 09:00 bis 22:00 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt 19 Euro, Kinder bis 15 Jahren zahlen 8 Euro und Kleinkinder bis fünf Jahren genießen freien Eintritt. Hunde sind an der Leine gestattet und haben ebenfalls freien Eintritt.

Heuer gibt es noch ein Schmankerl: ein Riesenrad wurde aufgebaut. Eine Fahrt dauert etwa sechs Minuten. Erwachsene zahlen für eine Fahrt 8 Euro, Kinder zwischen zwei und zehn Jahren zahlen sechs Euro.

wikimedia/Gsst

Salzwelten Hallstatt mit Skywalk

Das älteste Salzbergwerk der Welt lädt zur Entdeckung der Vergangenheit ein. Man wandelt auf den Pfaden, auf denen auch prähistorische Bergmänner vor 7.000 Jahren gegangen sind. Mit einer Salzbergbahn geht es rauf, 360 Meter über die Dächer von Hallstatt. Nach dem überqueren einer Panoramabrücke gelangt man zur 12 Meter langen Aussichtsplattform – dem Skywalk!

Der Eintritt in das Salzbergwerk inklusive fahren der Salzbergbahn ist für Erwachsene um 36 Euro möglich. Kinder zwischen 4 und 15 Jahren zahlen 18 Euro. Eine Familienkarte gibt es für 73 Euro. Nach einer Anmeldung kann man auch an einer prähistorischen Expedition teilnehmen. Erwachsene zahlen 58 Euro, Kinder 29 Euro. Das Bergwerk hat im August bis 16:30 Uhr geöffnet.

Der Hallstättersee. iStock/Hiroki Ogawa

Swarovski Kristallwelten in Wattens

1995 wurde die Swarovski Kristallwelt zum 100-jährigen Jubiläum von Swarovski errichtet. Eine Neugestaltung und Erweiterung fand 2015, zum zwanzigjährigen Jubiläum statt. Mit 17 sogenannten Wunderkammern zeigt man den Besuchern die Facetten des Kristalls. Eine Kristallwolke, ein Carousel, ein Labyrinth und ein Spielturm laden zum verweilen ein. Außerdem kann man die Kinder noch mit einem Zirkusbesuch überraschen. Das Circus-Theater Roncalli gastiert bis zum 31. August in den Swarovski Kristallwelten in Wattens.

Bis 31.August gibt es online einen Rabatt mit den „Off-Peak Tickets“, buchbar zwischen 09:00 und 09:30 Uhr. Der Eintritt für einen Erwachsenen kostet 23 Euro (Off-Peak: 19 Euro). Kinder zwischen 6 und 17 Jahren zahlen 7 Euro (Off-Peak 6 Euro). Kinder bis 5 Jahren haben kostenfreien Eintritt. Kinder ab 4 Jahren können für 15 Euro noch an extra Workshops teilnehmen. Achtung! Für einen Kinderwagen muss das „Barrierefrei“ Tickets gekauft werden.

Lesen im Park

Initiiert vom Institut für Jugendliteratur findet das Event heuer in fünf Parks statt. Kinder zwischen 3 und 10 Jahren können ausgewählte Kinder-, Sach- und Bilderbücher anschauen und ausleihen. Geschulte Betreuerinnen stehen parat und helfen bei Fragen, lesen den Kindern vor, basteln und malen mit den Kleinen.

Die Aktion findet im Alfred-Böhm-Park (1100), Alois-Drasche-Park (1040), Auer-Welsbach-Park (1150), Allerheiligenpark (1220) und im Augarten (1020) statt. Jeweils auf den Spielplätzen. Der Zeitraum der Events ist zwischen 14:00 uhr 18:00 Uhr. Die genauen Termine entnehmen Sie bitte der Hompegae (auf den jeweiligen Park klicken!).

Bei Regen fällt das Event aus!

iStock/Creative Credit

Was sollte man in Wien nicht verpassen?

Österreichische Nationalbibliothek

Die zentrale wissenschaftliche Bibliothek Österreichs befindet sich am Heldenplatz. Bis zum Ende des ersten Weltkrieges war das denkmalgeschützte Gebäude die Wiener Hofbibliothek. Sie diente als k.k Hofkammerarchiv. Sie beinhaltet Karten- und Papyrussammlungen, Sammlungen von Handschriften und alten Drucken, ein Bild- sowie Grafikarchiv und Literaturarchiv.

Eine Führung durch die Österreichische Nationalbibliothek kann man vor Ort oder virtuell machen. Es gibt verschiedene Arten: Literarischer Spaziergang, Führung durch den Augustinerlesesaal, Führung durch das Papyrusmuseum und viele mehr. Auf der Homepage sind alle Führungen ersichtlich. Der Preis für einen Erwachsenen liegt zwischen 4 und 11 Euro.

Österreichische Nationalbibliothek – Prunksaal. wikimedia/BMSTe

Schmetterlinghaus

Wann waren Sie das letzte Mal im Schmetterlinghaus im ersten Wiener Gemeindebezirk? Der Schmetterlingszoo im 1. Wiener Gemeindebezirk befindet sich am Rand des Burggartens. Es wurde 1901 errichtet und hat eine Länge von 128 Metern. Zehn Jahre lang musste das Haus aus Sicherheitsgründen – bis 1998 – renoviert werden. Man findet 150 verschiedene Schmetterlingsarten. Insgesamt haben dort 400 Schmetterlinge ein zuhause gefunden.

Erwachsene zahlen 7 Euro. Kinder ab 3 Jahren 4 Euro. Führungen kann man über E-Mail oder telefonisch buchen. Der Preis liegt bei 40 Euro die Stunde. Die Location kann auch für Hochzeiten und Geburtstage angemietet werden.

Schmetterlingshaus in Wien. wikimedia/Alexander Migl

Hop on Hop Off

Möchten Sie mal wieder einen Überblick über Wien bekommen? Das geht ganz leicht mit einer Hop on Hop Off-Tour durch Wien. Dabei stehen zahlreiche Anbieter zur Verfügung.

Bei einer Stadtrundfahrt – auch wenn es die eigene Stadt ist – lässt sich viel Neues entdecken. Es gibt verschiedene Routen zu wählen und man kann überall an den gekennzeichneten Haltestellen einsteigen. Man hat die Auswahl zwischen zeitlich begrenzten Tickets oder Tagestickes ab 31,50 Euro.