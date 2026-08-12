Urlaub mit Vierbeinern: 295 hundefreundliche Strände warten an der Adria auf euch

Wer mit einem Haustier in den Urlaub fahren möchte, steht jedes Jahr vor derselben Herausforderung: Was tun mit dem Tier? Während ein Teil der Tierhalter auf Verwandte, Freunde oder spezialisierte Tierpensionen zurückgreift, entscheiden sich immer mehr dazu, ihre vierbeinigen Begleiter einfach mitzunehmen. Das Problem des Aussetzens von Tieren vor der Urlaubssaison bleibt dennoch eine gesellschaftliche Realität, mit der nach wie vor gerungen wird.

Kroatiens Wandel

An der kroatischen Küste hat sich das Bild in den vergangenen zehn Jahren grundlegend gewandelt. Was früher eine mühsame Suche nach tierfreundlichen Unterkünften war, ist heute einem breiten Angebot gewichen: Hoteliers und private Vermieter heißen Gäste mit Haustieren gleichermaßen willkommen, und Tierhalter sind bereit, dafür entsprechend tief in die Tasche zu greifen, wie N1 berichtet.

Die kroatische Tourismusbehörde HTZ hat klare Einreiseregeln festgelegt, die sich an europäischen Vorgaben orientieren. EU-Bürger müssen sicherstellen, dass ihre Hunde, Katzen oder Frettchen gechipt sind – oder, bei älteren Tieren, vor dem 3. Juli 2011 mit einer gut lesbaren Tätowierung versehen wurden –, eine gültige Tollwutimpfung sowie eine Behandlung gegen Bandwürmer nachweisen können und im Besitz eines von einem zugelassenen Tierarzt ausgestellten EU-Heimtierausweises sind. Reisende aus Drittstaaten benötigen hingegen ein EU-Tiergesundheitszeugnis, das spätestens zehn Tage vor der Einreise von einem Tierarzt im Herkunftsland ausgestellt worden sein muss.

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Infrastruktur für Vierbeiner

Zahlen der Plattform Croatia Pet Guide verdeutlichen, wie weit die Infrastruktur für Reisende mit Hunden an der Adria bereits gediehen ist: 295 ausgewiesene Hundestränden und 2.537 gastronomische Betriebe, in denen Hunde willkommen sind, stehen Urlaubern zur Verfügung.

Bei hundefreundlichen Stränden liegt Istrien vorn, während die Kvarner-Bucht-Region die größte Dichte an haustierfreundlichen Gastronomiebetrieben aufweist.

Diese Hundestrände gibt es in Kroatien

Wer seinen Urlaub mit Hund plant, hat mittlerweile entlang großer Teile der kroatischen Küste die Wahl. Von Istrien über die Kvarner-Bucht bis nach Dalmatien gibt es zahlreiche offiziell ausgewiesene Hundestrände und Strandabschnitte, an denen Vierbeiner ausdrücklich willkommen sind.

Monty’s Dog Beach / Podvorska – Crikvenica: Einer der bekanntesten Hundestrände Kroatiens. Neben einem Kiesstrand gibt es Trinkwasser, Duschen für Hunde und Angebote speziell für Vierbeiner.

Einer der bekanntesten Hundestrände Kroatiens. Neben einem Kiesstrand gibt es Trinkwasser, Duschen für Hunde und Angebote speziell für Vierbeiner. Slatina Dog Beach – Opatija: Zentral gelegener und eingezäunter Hundestrand mit einfachem Zugang zum Meer.

Zentral gelegener und eingezäunter Hundestrand mit einfachem Zugang zum Meer. Mali Raj Dog Beach – Opatija: Ein weiterer speziell für Hunde vorgesehener Strandabschnitt an der Opatija-Riviera.

Ein weiterer speziell für Hunde vorgesehener Strandabschnitt an der Opatija-Riviera. Igralište Dog Beach – Rijeka/Kantrida: Breiter Kiesstrand, an dem Hunde ausdrücklich baden und spielen dürfen.

Breiter Kiesstrand, an dem Hunde ausdrücklich baden und spielen dürfen. Dog’s Beach Portić – Raum Pula/Peroj: Kiesstrand mit flachem Einstieg ins Meer, Hundedusche und Bereichen mit Schatten.

Kiesstrand mit flachem Einstieg ins Meer, Hundedusche und Bereichen mit Schatten. Hidrobaza – Pula/Štinjan: Der große Strand verfügt über einen eigenen ausgewiesenen Bereich für Hunde.

Der große Strand verfügt über einen eigenen ausgewiesenen Bereich für Hunde. Dog Beach Verudela – Pula: Ruhiger, felsiger Strandabschnitt, der speziell für Besucher mit Hunden vorgesehen ist.

Ruhiger, felsiger Strandabschnitt, der speziell für Besucher mit Hunden vorgesehen ist. Hundestrände rund um Rovinj: Unter anderem bei Lone, Cuvi, Kaštelan, Veštar und Cisterna gibt es Strandabschnitte, an denen Hunde zugelassen sind.

Unter anderem bei Lone, Cuvi, Kaštelan, Veštar und Cisterna gibt es Strandabschnitte, an denen Hunde zugelassen sind. Punta Bajlo – Zadar: In Zadar befindet sich hier ein ausgewiesener Strandbereich für Hunde.

In Zadar befindet sich hier ein ausgewiesener Strandbereich für Hunde. Batalaža – Insel Ugljan: Auch auf der Insel gegenüber von Zadar gibt es einen ausgewiesenen Bereich für Badegäste mit Hund.

Auch auf der Insel gegenüber von Zadar gibt es einen ausgewiesenen Bereich für Badegäste mit Hund. Kašjuni Dog Beach – Split: Westlich des Stadtzentrums befindet sich neben dem bekannten Kašjuni-Strand eine eigene kleine Bucht für Hunde.

Westlich des Stadtzentrums befindet sich neben dem bekannten Kašjuni-Strand eine eigene kleine Bucht für Hunde. Duilovo Dog Beach – Split: Einer der besser ausgestatteten Hundestrände Splits mit Duschen, Wassermöglichkeiten und schattigen Bereichen.

Einer der besser ausgestatteten Hundestrände Splits mit Duschen, Wassermöglichkeiten und schattigen Bereichen. Cvitačka – Makarska: Auch an der Makarska-Riviera gibt es einen speziell ausgewiesenen Hundestrand.

Auch an der Makarska-Riviera gibt es einen speziell ausgewiesenen Hundestrand. Zastup – Insel Brač: Ein weiterer Strand in Mitteldalmatien, an dem Hunde willkommen sind.

Ein weiterer Strand in Mitteldalmatien, an dem Hunde willkommen sind. Zaračice – Insel Hvar: Auch auf Hvar gibt es einen ausgewiesenen Strandbereich für Urlauber mit Vierbeinern.

Wichtig: Die Regeln können sich je nach Gemeinde und Strandabschnitt unterscheiden. Besonders während der Hauptsaison sollten Urlauber deshalb auf die Beschilderung vor Ort achten und Hunde nicht automatisch an jeden öffentlichen Strand mitnehmen.