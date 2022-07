Urlaubsparadies in Flammen: Waldbrand auf kroatischer Insel (VIDEO)

Ein Flächenbrand in den Stadtteilen Valdebek und Dolinka in Pula ist mittlerweile unter Kontrolle, aber er ist noch nicht lokalisiert, dies wurde am Samstag Dino Kozlevac, Brandinspektor der regionalen Feuerwehr, bestätigt. Die Situation sei schon besser, denn der Brand sei unter Kontrolle und wird gelöscht, so Kozlevac am Samstag.



“Die Wohnhäuser konnten wir wirksam schützen, aber einige Gewerbeobjekte, eine Werkstatt und ein paar PKW sind vom Feuer erfasst worden. Das Wichtigste ist jedoch, dass niemand ums Leben gekommen ist“, meinte der Brandinspektor.



Bei der Löschaktion sind 70 Feuerwehrleute involviert, darunter Mitglieder der Berufsfeuerwehr von Pula, der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Berufsfeuerwehr von Rovinj, Pazin und Labin mit insgesamt 27 Löschfahrzeugen und drei Löschflugzeugen der Type Canadair, die den Brand schnellstmöglich lokalisieren sollen.



“Der Brand ist jedenfalls unter Beobachtung und wir erwarten, dass er kurzfristig lokalisiert wird. Zu jetzigem Zeitpunkt sind Schätzungen zufolge rund 30 Hektar Laubbaum- und Kiefernwälder sowie Wiesen und Strauchflächen vom Feuer erfasst“, so Kozlevac.