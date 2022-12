Urteil für ehemaligen UÇK-Kommandeur steht fest

Saljih Mustafa, einer der Kommandeure der Terroreinheiten der UÇK, wurde vom Sondergerichtshof des Kosovo in Den Haag wegen des Kriegsverbrechens Mord, Folter und willkürlicher Freiheitsberaubung zu einer Freiheitsstrafe von 26 Jahren verurteilt und vom Verbrechen der Grausamkeit wurde er freigesprochen.

Mustafa wurde im April 1999 wegen Kriegsverbrechen gegen sechs albanische Zivilisten verurteilt, die in einem Konzentrationslager auf einem abgelegenen Grundstück im Dorf Zlas gefangen waren. 2020 wurde er festgenommen und in Untersuchungshaft in Den Haag gebracht.

Der Fall gegen Saljih Mustafa ist der erste, dessen Verfahren vor diesem Gericht in Den Haag eingeleitet wurde. Der spezialisierte Staatsanwalt hat Saljih Mustafa auf der Grundlage der individuellen strafrechtlichen Verantwortlichkeit und der strafrechtlichen Verantwortlichkeit eines Vorgesetzten wegen Verbrechen angeklagt, die bestimmte UÇK-Angehörige gegen Gefangene im Dorf Zlas im Goljak-Gebiet des Kosovo begangen haben, berichten Balkan-Medien.

FOTO: (EPA-EFE/Peter Dejong)

Laut Anklageschrift wird Mustafa vorgeworfen, etwa vom 1. April 1999 bis Ende desselben Monats zusammen mit anderen UÇK-Angehörigen Gefangene auf dem Anwesen in Zlas verhört und misshandelt zu haben.

Das erste Gerichtsverfahren fand am 28. September 2020 vor dem Untersuchungsrichter Nicolas Guillou statt. Während des Wiederaufnahmeverfahrens genau einen Monat später bekannte sich Mustafa in allen Anklagepunkten für nicht schuldig. Der Prozess begann am 15. September 2021 mit der Eröffnungsrede des darauf spezialisierten Rechtsanwalts und des Opfervertreters. Die Staatsanwaltschaft rief 14 Zeugen auf, und die Beweisaufnahme endete am 4. Februar 2022. Am 21. März dieses Jahres legte der Vertreter des Opfers seine Beweise vor, einen Tag später begann das Beweisverfahren der Verteidigung. Am 26. Mai beendete die Verteidigung das Vorlegen der Beweismittel für diesen Fall. Das Beweisverfahren in dieser Sache endete am 20. Juni 2022. Die Verfahrensbeteiligten haben ihre Schlussanträge am 21. Juli bzw. 22. Juli 2022 eingereicht.