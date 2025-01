Van der Bellen gelobt heute neuen Bundeskanzler an

Nachdem der amtierende österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am kommenden Freitag von seinem Amt zurücktritt, wird Alexander Schallenberg seine Nachfolge antreten und die Leitung der Regierungsgeschäfte übernehmen.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat Schallenberg damit beauftragt, die Geschäfte des Bundeskanzleramtes weiterzuführen und den Vorsitz der Übergangsregierung zu übernehmen. Parallel hierzu wird Schallenberg weiterhin als Außenminister tätig sein.

Rückkehr an die Regierungsspitze

Für Alexander Schallenberg ist es die zweite Amtszeit als Bundeskanzler. Seine erste Amtszeit begann im Jahr 2021, als er nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz für etwas mehr als zwei Monate das Amt des Kanzlers innehatte, bevor Karl Nehammer installiert wurde. Somit kehrt Schallenberg in die Führung der Regierung zurück, sowohl als Vorgänger als auch als Nachfolger von Nehammer.

Pläne für die Zukunft

Bereits Anfang der kommenden Woche steht für Schallenberg ein offizieller Besuch bei der Europäischen Union in Brüssel an. Langfristig wird er jedoch nicht in der Regierung verbleiben, da er kein Interesse an einem Ministeramt unter einem möglichen FPÖ-Kanzler, Herbert Kickl, hat.

Mit dieser Übergangslösung wird die Kontinuität der Regierungsführung sichergestellt, bis eine neue Regierung ihr Amt offiziell antreten kann.