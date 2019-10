Daran merkst du, dass er dich nur verarscht!

Mit ihm ist es stets ein Hin und Her und du weißt einfach nie, woran du bei ihm bist? Dann verraten dir diese sechs Anzeichen, ob er ernste Absichten hat, oder dich nur ausnutzt…



Er hat auch mit anderen Mädels Kontakt

…und er verheimlicht diese Tatsache kein bisschen, da ihr in seinen Augen keine richtige Beziehung führt. Solche Zustände können auf die Dauer richtig ungesund werden.

Er möchte dich seinen Eltern nicht vorstellen

Obwohl ihr bereits mehrere Monate „zusammen“ seid, denkt er nicht einmal im Traum daran, dich seiner Familie vorzustellen. Das ist in der Regel ein riesen Warnsignal!



Er vermeidet es, sich mit dir in der Öffentlichkeit blicken zu lassen

Wenn ihr euch trefft, dann meist nur bei ihm oder bei dir, obwohl er an und für sich kein Stubenhocker ist. Nur mit dir möchte er nicht in der Öffentlichkeit gesehen werden. In diesem Fall gilt: Nichts wie weg!

