Verkauf gestoppt: SPAR ruft dieses Produkt zurück!

Der Supermarkt-Riese Spar informiert alle Kunden über einen Produktrückruf.

Die Frozen Power GmbH & Co. KG informiert über den Rückruf des Artikels FRO ZEN Power (Sorten: Salted Caramel, Creamy Coco, Crispy Hazel, Dreamy Choc und Yogurt Amarena, in der 150g Packung oder in der 50g Einzelriegel-Packung mit allen Mindesthaltbarkeitsdaten ab dem 01.05.2024.

Alle Produkte mit Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen 01.05.2024 und 19.10.2024 sind betroffen

FRO ZEN Power Creamy Coco (9120070100248)

FRO ZEN Power Crispy Hazel (9120070100231)

FRO ZEN Power Dreamy Choc (9120070100255)

FRO ZEN Power Salted Caramel (9120070100408)

FRO ZEN Power Yogurt Amarena (9120070100422)

Spar fordert seine Kunden auf, den betroffenen Eisriegel nicht zu verzehren.

Kunden bekommen Geld zurück

Die betroffenen Produkte können in allen Spar Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kunden selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.

Für Rückfragen rät Spar zur Kontaktaufnahme. “Kunden, die dazu eine Frage haben, können sich gerne beim Kundenservice unter office@spar.at oder unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 / 22 11 20 informieren.”