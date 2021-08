Verkehrschaos für Kroatien-Reisende

Stundenlange Wartezeiten und extreme Staus müssen auch dieses Wochenende wieder in Kauf genommen werden, denn der Urlaubsreiseverkehr ist noch nicht zu Ende! Besonders die Balkan-Reisenden trifft es hart.

Die Bilder von kilometerlangen Blechkolonnen und stundenlangen Wartezeiten an den Grenzen werden sich wohl auch dieses Wochenende wiederholen. Denn der ÖAMTC rechnet erneut mit enormen Staus auf den wichtigen Nord-Süd-Verbindungen. Vor allem die Rückreise in den Norden wird ab Samstagmittag und auch am Sonntag deutlich zunehmen. An zahlreichen Grenzen sind stundenlange Wartzeiten zu befürchten. Und auch die verschärften Regeln für Kroatien-Reisende dürften die Situation zusätzlich verschärfen.

Stauschwerpunkte:

Laut ÖMTC wird es auch dieses Wochenende wieder zwei Stauschwerpunkte geben – und zwar in beiden Richtungen: Zum einen die Tauernstrecke (Verbindung München (A8) – Salzburg (A1/A10) – Villach – Karawankentunnel (A11)). Zum anderen die Fernpassstrecke (Verbindung Füssen in Bayern – Nassereith (B179) – Imst (B189)).

Wer also dieses Wochenende plant, zum Balkan runter zu fahren, wird viel Geduld und Nerven aus Stahl mitbringen müssen. Lange Wartezeiten an den Grenzen sind vorprogrammiert.

Lange Wartezeiten an Grenzen

Lange Grenzwartezeiten sind vor dem Karawankentunnel in beiden Richtungen und zeitweise auch am Loiblpass einzuplanen. Vor den Grenzen Walserberg, Kufstein und Suben, vor Spielfeld und bei Nickelsdorf werden Autofahrer ebenfalls Geduld beweisen müssen.

Besonders an den slowenisch-kroatischen Grenzen Gruskovje/Macelj und Dragonja/Buje Kastel werden die Wartezeiten voraussichtlich mehrere Stunden betragen.

