Verkehrschaos: Hier staut es sich am Wochenende in Wien und Niederösterreich!

Eilt ihr dieses Wochenende in den Norden? Dann aufgepasst: Die Wiener Südost Tangente (A23) bietet zwischen dem Knoten Prater und dem Handelskai ab Freitagabend, 8. März, ab 22 Uhr bis Montagmorgen, 11. März, 5 Uhr, nur eingeschränkte Fahrspuren. Insbesondere an den Wochenenden, und vor allem an den Samstagen, kann es zu Verkehrsbehinderungen und Verzögerungen führen.

Während der Tagesstunden (5 bis 22 Uhr) bleiben zwei Fahrstreifen für den Verkehr geöffnet. Doch ab 22 Uhr am Freitagabend, dem 8. März, wird der Verkehr bis 5 Uhr auf eine einzige Spur reduziert. Dieser Engpass könnte sich als Flaschenhals erweisen, wenn der Verkehr durch den Baustellenbereich navigiert.

Niederösterreich

Doch nicht nur in der Hauptstadt, auch in Niederösterreich müssen Autofahrer heute, am Freitag, den 8. März, mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Die Landesstraße B27 zwischen dem Weichtalhaus und Kaiserbrunn musste aufgrund eines Felssturzes vorübergehend gesperrt werden, wie aus einer offiziellen Mitteilung hervorgeht.

Die Straßenverhältnisse in Niederösterreich präsentieren sich heute mehrheitlich nass oder salznass. Besondere Vorsicht ist in den Regionen Amstetten und Groß Gerungs geboten, wo es stellenweise zu Glättebildung kommt. In den höheren Lagen von Scheibbs, Lilienfeld, Gutenstein, Wiener Neustadt und Gloggnitz müssen Autofahrer abschnittsweise mit Schneefahrbahnen rechnen.