Tochter hielt Vater fest, während der Sohn 41 Mal auf ihn einstach

Im Dorf Tresnjevica bei Paracin (Serbien) kam es zu versuchtem Mord in einer Familie. Die Verdächtigen P.M. (23) und P.M. (27) griffen ihren Vater (67) nach einem Streit in ihrem Elternhaus an.

Es wird vermutet, dass die Tochter ihn festhielt, während der Sohn ein Küchenmesser nahm und dem Opfer 41 Stichwunden zufügte.

„Irgendwann gelang es dem Opfer, das Messer wegzunehmen, aber P.M. nahm eine Metallstange und schlug ihn einmal in den Armbereich, wobei er dem Vater den Oberarm brach“, sagte eine Quelle zum serbischen Medium Republika.

Danach gelang es dem Opfer, zum ersten Nachbarn zu fliehen und die Polizei und einen Krankenwagen zu rufen.

Die Verdächtige P.M. wurde festgenommen, während der verdächtige Sohn P.M. auf der Flucht ist.

Das Verbrechen wird vorerst als versuchter Mord in Mittäterschaft qualifiziert. Als schwere Körperverletzung gelten alle Verletzungen des Geschädigten.