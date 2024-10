Verzweiflungstat: Mann zündet sich mit Benzin an!

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in Krummnussbaum im Bezirk Melk ein ernstzunehmender Vorfall. Ein Mann übergoss sich selbst mit Benzin und zündete sich an.

Dieser dramatische Schritt führte zu einem Einsatz der Landespolizeidirektion Niederösterreich, wobei auch ein Notarzthubschrauber zum Einsatz kam. Der genaue Gesundheitszustand des Mannes ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei hat bislang auf weitere Details verzichtet, da der Vorfall als möglicher Suizidversuch eingestuft wird. Medienberichte deuten darauf hin, dass der Mann kurz vor seinem Handeln einen Abbruchbescheid für sein Haus erhalten hatte.

Ob dieser Bescheid tatsächlich der Auslöser für seine Verzweiflungstat war, bleibt unklar und ist Gegenstand von Spekulationen.