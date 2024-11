„Viennese – The New Year’s Show“: Najspektakularnija novogodišnja proslava u Beču!

Kako se bliži kraj 2024. godine, svi s nestrpljenjem planiraju kako će provesti novogodišnju noć. Ove godine Beč će biti domaćin jedinstvenog događaja: „Viennese – The New Year’s Show“. Iza ove ekskluzivne večeri stoji Dejan Božić, poznat po organizaciji nezaboravnih gradskih događaja. U razgovoru za KOSMO, 39-godišnji organizator otkriva detalje događaja koji će gostima pružiti doček za pamćenje.

„Nova godina nije samo prelazak u narednu godinu. To je prilika za slavlje i stvaranje nezaboravnih uspomena“, ističe Božić. „Za mene je to prilika da ljude spojim i pružim im iskustvo puno elegancije i radosti.“

Tradicija i moderni luksuz

Božićev koncept za doček 2025. godine spaja klasičnu tradiciju sa modernim luksuzom. „Volim da kombinujem nespojivo,“ kaže on. Veličanstveni Sophiensäle, istorijska balska dvorana u Beču, pretvoriće se u ambijent inspirisan filmom „The Great Gatsbi“. „Sam prostor nosi priču. Naš cilj je da tu priču obogatimo elegancijom, modernom zabavom i primesama egzotike.“

Božić je poseban akcenat stavio na stvaranje nezaboravne atmosfere. „Gosti treba da imaju osećaj da su deo filma. Ključ je u emocijama – to je ono što noć čini posebnom.“

Izuzetan doživljaj uz vrhunsku gastronomiju

Ova novogodišnja noć ponudiće više od glamurozne scenografije. Gostima će biti poslužena gala večera kroz četiri pažljivo osmišljena jela, osmišljena od strane renomiranog šefa kuhinje Ivana Justa. Uz to, gosti će uživati u vrhunskim vinima i pažljivo odabranim laganim zalogajima za one koji preferiraju ležerniji obrok.

Ali, prava zvezda večeri je bogat zabavni program. „Dovodimo umetnike iz celog sveta“, otkriva Božić. Plesači iz Beograda, vazdušni akrobati i balkanske muzičke zvezde, poput Jelene Đurić i Nebojše Vranjevca, pružiće gostima spektakularno iskustvo.

„Muzika je srce svake proslave“, naglašava Božić. Live bend od osam članova, DJ i saksofonista staraće se da plesni podijum ne ostane prazan. „Želim da gosti isprate staru godinu uz ples i dočekaju novu sa osmehom.“

Luksuz i pažljivo osmišljeno iskustvo

Broj ulaznica za događaj je strogo ograničen, što je deo Božićevog koncepta. „Ovo nije obična masovna proslava. Želim da se svaki gost oseća posebno, okružen ljudima koji su mu važni.“

Interesovanje za „Viennese – The New Year’s Show“ raste iz dana u dan, a ulaznice se brzo prodaju. „Ponosan sam na sve što smo ostvarili“, kaže Božić. „Doček 2025. godine biće noć za pamćenje – za naše goste, ali i za mene lično.“

Detalji događaja

Datum: 31. decembar 2024.

31. decembar 2024. Početak: 19:30 | Kraj: 4:00

19:30 | Kraj: 4:00 Start programa: 20:30 (preporučuje se dolazak na vreme)

20:30 (preporučuje se dolazak na vreme) Lokacija: Sophiensäle, Marxergasse 17, 1030 Beč

Rezervišite svoje mesto odmah!

Ulaznice su dostupne isključivo u pretprodaji na www.tickethead.io. Broj mesta je ograničen, zato požurite!

„Viennese – The New Year’s Show“ obećava večeru, zabavu i atmosferu kakvu Beč do sada nije iskusio. Ovo nije samo proslava prelaska u novu godinu, već i prilika da doživite magiju zajedništva, luksuza i uživanja.