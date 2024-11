Mann schmuggelt 45 Kilogramm Dubai Schokolade über Grenze

Die Dubai-Schokolade ist ein begehrtes Luxusprodukt, das hohe Preise und Schmuggelversuche nach sich zieht. Ihre Popularität wächst durch exklusive Geschmackserlebnisse und die Reaktion großer Marken.

Die Frage, ob Schokolade als Statussymbol gelten kann, lässt sich angesichts des aktuellen Hypes um die Dubai-Schokolade eindeutig mit Ja beantworten. Diese besondere Schokolade hat sowohl in Bezug auf ihre Verfügbarkeit als auch die Preise für Aufsehen gesorgt. Ein Blick auf den Online-Marktplatz willhaben.at zeigt, dass 200-Gramm-Tafeln der begehrten Schokolade für bis zu 90 Euro angeboten werden.

Schmuggelversuch an der Grenze

Ein aktueller Vorfall verdeutlicht das enorme Interesse: Ein 31-jähriger Mann aus der Schweiz versuchte im November dieses Jahres, 45 Kilogramm Dubai-Schokolade nach Deutschland zu bringen, wurde jedoch an der Grenze gestoppt. Er musste eine Einfuhrsteuer von 920 Euro bezahlen und sieht sich nun einem Verfahren wegen Steuerhinterziehung gegenüber.

Qualitätsunterschiede

Was macht die Dubai-Schokolade so begehrt? Nicht die Vollmilchschokoladenhülle, sondern vielmehr die Füllung, die mit einem besonderen Mix aus knusprigen und cremigen Elementen auftrumpft, sorgt für ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Die Original-Dubai-Schokolade stammt von FIX Dessert Chocolatier und wurde besonders auf TikTok populär durch die Kreation „Can’t Get Knafeh of It“. Mittlerweile gibt es jedoch unterschiedliche Hersteller, was zu variierenden Qualitätsstandards führt.

Auch der international renommierte Schokoladenhersteller Lindt hat auf den Trend reagiert und eine begrenzte Auflage von 1.000 Stück einer eigenen Variante für 14,99 Euro pro 150-Gramm-Tafel produziert.

In Österreich ist die türkische Marke Alyan mit ihrer Variante bei SPAR erhältlich. Trotz eines Preises von 5,99 Euro für 100 Gramm sind die Verkaufsstände häufig ausverkauft, ein Zeichen der ungebrochenen Nachfrage. Auf willhaben werden Tafeln dieser Marke zwischen 15 und 90 Euro gehandelt – ein klares Indiz für den Sammlerwert, den einige der Schokoladenliebhaber darin sehen.