Ring unter Wasser: Wiener Innenstadt lahmgelegt!

Ein Wasserrohrbruch hat am Dienstagmorgen zu einer großflächigen Überschwemmung in der Wiener Innenstadt geführt. Betroffen ist vor allem die Kreuzung Franz-Josef-Kai und Schottenring, wo sich das Wasser mehrere Zentimeter hoch staute. Der Vorfall geht auf eine beschädigte Wasserleitung zurück, die während Bauarbeiten beschädigt wurde und Wasser ungehindert an die Oberfläche sprudeln ließ.

Die Feuerwehr war schnell zur Stelle. Einsatzleiter Jürgen Figerl bestätigte, dass derzeit drei Einsatzfahrzeuge vor Ort sind, um das Wassergebrechen zu beheben. „Es handelt sich definitiv um ein bedeutendes Wassergebrechen“, erklärte Figerl. Da der Einsatz erst seit rund 20 Minuten läuft, sind genaue Details zum Ausmaß der Schäden noch nicht verfügbar. Die Einsatzkräfte arbeiten jedoch intensiv an der Lösung des Problems.

Keine Auswirkungen auf Öffis

Trotz der Überschwemmung sind die Straßenbahnen der Wiener Linien bislang nicht beeinträchtigt, wie ein Unternehmenssprecher bestätigte. Die Fahrgäste können ihre Reisen fortsetzen, während die Feuerwehr daran arbeitet, die Situation in den Griff zu bekommen. Weitere Informationen werden erwartet, sobald sich die Lage stabilisiert hat.

Die Behörden bitten um Verständnis und Geduld, da die Lage dynamisch ist und die Einsatzkräfte weiterhin vor Ort gegen die Wassermassen kämpfen.