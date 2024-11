Bankkunden aufgepasst: Technische Probleme führen zu leeren Konten

Technische Störungen bei der Bank Austria setzten einige Onlinekonten auf null. Die Bank arbeitet an der Korrektur der Fehler, doch betroffen Konten zeigen teils weiterhin keinen Saldo.

In den letzten Tagen wurden mehrere Kunden der Bank Austria von unerwarteten technischen Problemen überrascht: Aufgrund von Systemstörungen wurden einige Onlinekonten unangekündigt auf null gesetzt. Diese Serie von Pannen sollte bereits behoben sein, jedoch berichtete eine Kundin dem Online-Nachrichtenportal oe24, dass ihr Konto noch am Donnerstag keinen Saldo aufwies.

Hintergrund der Probleme

Die Probleme traten nach einer notwendigen Systemumstellung am vergangenen Wochenende auf. In dieser Zeit kam es bei den Onlinekonten der Bank Austria zu Doppel- oder Mehrfachbuchungen, insbesondere bei Geldabhebungen und Überweisungen. Betroffen waren vor allem Konten, die über die Online-Plattform der Bank geführt werden. Am Montag wurden diese Konten dann auf null gestellt.

Laut der Bank Austria arbeitet man intensiv daran, die betreffenden Buchungen valutagerecht zu korrigieren. Dennoch scheint dieser Prozess bis zum Donnerstag nicht vollständig abgeschlossen gewesen zu sein, wie betroffene Kunden berichten.

Interne Überweisungen

Von den technischen Störungen scheinen insbesondere interne Überweisungen zwischen den Bank-Austria-Konten betroffen zu sein. Die Bank schließt einen Hackerangriff als Ursache des Problems aus und betont, dass die korrekte Wiederherstellung der Kontoauszüge höchste Priorität hat.