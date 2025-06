Von Beckham zu Sir David: Fußballlegende kniet vor dem König

David Beckham erhält endlich die Ritterwürde. Der ehemalige Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft wurde zum „Knight Bachelor“ ernannt – eine Auszeichnung für seine besonderen Verdienste um Großbritannien. Die Ehrung ist Teil der traditionellen „King’s Birthday Honours“, die anlässlich der offiziellen Geburtstagsfeierlichkeiten von König Charles III. vergeben werden. Künftig darf sich der frühere Fußballstar mit dem Titel „Sir David Beckham“ schmücken.

„Es ist ein äußerst emotionaler Moment für mich und erfüllt mich mit unglaublichem Stolz – ein Erlebnis, das ich mit meiner Familie teilen kann“, erklärte der 50-Jährige gegenüber der Nachrichtenagentur PA. Beckham betonte, dass er nie zu träumen gewagt hätte, eine solch prestigeträchtige Ehrung zu erhalten.

Während seiner erfolgreichen Laufbahn sammelte Beckham zahlreiche Trophäen. Besonders in Erinnerung bleibt der dramatische Champions-League-Triumph mit Manchester United gegen Bayern München im Jahr 1999. Bereits vor über zwanzig Jahren wurde er zum „Officer of the Order of the British Empire“ (OBE, britischer Verdienstorden) ernannt.

„Als Kapitän und Spieler mein Land zu vertreten, war das größte Privileg meiner Karriere und die Erfüllung eines Kindheitstraums“, betonte Beckham.

Royale Verbindung

Victoria Beckham, die Ehefrau des frischgebackenen Ritters, trägt nun den Titel „Lady Beckham“. Die Modedesignerin, die ihren Durchbruch in den 1990er Jahren mit den Spice Girls feierte, genießt ähnliche Bekanntheit wie ihr Ehemann.

Schon 2014 stand David Beckham kurz vor der Ernennung zum Ritter, wurde dann jedoch überraschend nicht berücksichtigt. Die Boulevardpresse spekulierte ausgiebig über die Hintergründe, und Beckham soll über die ausgebliebene Ehrung heftig geklagt haben.

Der vielseitige 50-Jährige, der als Model, Unternehmer und Besitzer eines Fußballclubs tätig ist, gilt als ausgesprochener Anhänger des britischen Königshauses. Nach dem Ableben von Queen Elizabeth II. im Jahr 2022 reihte sich der Ex-Fußballer stundenlang in die Warteschlange ein, um der in der Westminster Hall aufgebahrten Königin seinen Respekt zu erweisen.

Britische Ehrungen

Die Ritterwürde kennt verschiedene Abstufungen. Der „Knight Bachelor“ ist im Gegensatz zum „Knight Commander“ keinem spezifischen Orden zugeordnet. Die Ehrungen werden stets auf Empfehlung der Regierung verliehen.

Auf der diesjährigen Liste zu den offiziellen Geburtstagsfeierlichkeiten von König Charles III. finden sich insgesamt 1.215 Personen.

Unter den Geehrten befinden sich auch „The Who“-Frontmann Roger Daltrey sowie der renommierte britische Filmstar Gary Oldman, die ebenfalls in den Adelsstand erhoben wurden.