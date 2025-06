36 Grad: Kroatien erlebt historische Juni-Hitzewelle

Kroatien schwitzt bei 36 Grad – ein möglicher Rekordwert in Dalmatien. Die Hitzewelle setzt sich am Wochenende mit steigenden Temperaturen fort.

Die Hitzewelle in Kroatien hält an – mit Rekordwerten in Sibenik, wo die automatische Wetterstation am Freitagnachmittag beeindruckende 36,2 Grad Celsius registrierte. Nach vorläufigen Auswertungen könnte dies einer der heißesten Junitage seit Beginn der Aufzeichnungen an dieser Messstation sein.

Das Wochenende verspricht keine Abkühlung: Der Samstag wird durchgehend sonnig, sehr warm bis heiß. Es weht überwiegend schwacher Wind. Im Tagesverlauf dreht der Wind auf Südwest und Nordwest. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 28 und 33 Grad.

Sonntagshitze

Am Sonntag legt das Thermometer noch einmal ein bis zwei Grad zu. Bei überwiegend sonnigem Himmel wird es in den meisten Landesteilen heiß. Lediglich in Gorski Kotar (Waldgebirgsregion in Westkroatien) könnte es am Nachmittag zu einem kurzen Regenschauer kommen. Die Windverhältnisse bleiben ähnlich wie am Vortag: schwach im Binnenland, an der Küste mäßige Bora (kalter Fallwind an der Adriaküste), die nachmittags auf Südwest und Nordwest dreht.

Die Nachttemperaturen sinken auf 13 bis 18 Grad, an der Küste und auf den Inseln bleibt es mit 19 bis 24 Grad deutlich milder. Tagsüber klettert das Thermometer auf 29 bis 34 Grad.

Wetterumschwung

Der Montag bringt dann eine spürbare Veränderung mit schwülem Wetter. Besonders zum Tagesende und in der Nacht zum Dienstag ziehen von Norden her Wolken auf, die örtlich Regenschauer und möglicherweise auch Gewitter mit sich bringen. Der Wind dreht auf Nord, mit kräftiger Bora zunächst an der nördlichen Adria.

Bis dahin bleibt es im Landesinneren überwiegend windstill, während an der Küste morgens der typische Landwind Burin (nächtlicher Landwind an der Adriaküste) weht, der tagsüber von mäßigem Nordwest- und Südwestwind abgelöst wird.