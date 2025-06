Hitzewelle mit 33 Grad – wo jetzt gefährliche Gewitter drohen!

Hochdruckgebiet XARA bringt Österreich strahlenden Sonnenschein und Temperaturen bis 33 Grad. Doch die sommerliche Idylle könnte am Wochenende ein jähes Ende finden.

An der Alpennordseite dominiert am Donnerstag von den frühen Morgenstunden an strahlender Sonnenschein. Die südlichen und südöstlichen Landesteile präsentieren sich zunächst noch wolkenverhangen, doch im Laufe des Tages setzt sich auch dort die Sonne durch. Niederschläge bleiben weitgehend aus, lediglich in Osttirol besteht eine minimale Wahrscheinlichkeit für vereinzelte Gewitter. Entlang der Donau macht sich ein mäßiger Ostwind bemerkbar. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 21 Grad im Waldviertel und sommerlichen 32 Grad im Tiroler Oberland.

Der Freitag begrüßt Österreich mit weitverbreitetem Sonnenschein, nur vereinzelt können sich in inneralpinen Tallagen anfangs noch Restwolken halten. Nach einem sonnendurchfluteten Vormittag entwickeln sich im Bergland zunehmend Quellwolken, wobei im äußersten Westen des Landes vereinzelte Hitzegewitter nicht völlig auszuschließen sind. Bei leichtem bis mäßigem Wind aus überwiegend östlichen Richtungen steigen die Temperaturen auf 22 bis 33 Grad an, wobei die westlichen Tallagen die Spitzenwerte verzeichnen.

Hochsommerliches Wochenende

Der Samstag verwöhnt mit hochsommerlichem Badewetter, besonders in der östlichen Landeshälfte zeigt sich die Sonne von Tagesanbruch bis Sonnenuntergang. Allerdings präsentiert sich die Atmosphäre recht diesig, und über den Gebirgszügen türmen sich Quellwolken auf. Vom Arlberg bis nach Oberkärnten entladen sich am Nachmittag stellenweise Hitzegewitter. In den übrigen Landesteilen weht nur schwacher Wind, während die Temperaturen mit 24 bis 33 Grad im heißen Bereich verbleiben, wobei die Höchstwerte nach wie vor im Westen gemessen werden.

Am Sonntag zeigt sich zunächst verbreitet die Sonne, doch von Westen her ziehen bald Wolkenfelder und erste Regenschauer auf. Ab der Mittagszeit breiten sich teils intensive Schauer und Gewitter über die gesamte westliche Landeshälfte aus. In den Regionen von Linz bis Klagenfurt ostwärts bleibt es hingegen bis zum Tagesende sonnig und niederschlagsfrei. Abseits der Gewitterzonen spielt der Wind keine nennenswerte Rolle. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 24 und 33 Grad, wobei die südlichen Täler und Becken die Spitzenwerte verzeichnen.

Hochdruck XARA

Donnerstag und Freitag stehen unter dem Einfluss eines markanten Hochdruckgebiets namens XARA, was für verhältnismäßig ruhige Wetterverhältnisse bei zunehmend hochsommerlichen Temperaturen sorgt. Das Risiko für Schauer und Gewitter bleibt selbst in den Bergregionen äußerst gering.

Erst mit dem Wochenende können durch die Annäherung eines Frontensystems vermehrt Gewitter auftreten.