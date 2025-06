Hanuma kocht: Küchlein in Zuckersirup (Kamm-Hurmašice)

Foodbloggerin Elma Pandžić verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Zutaten für ca. 50 kleine Hurmašice

2 Eier Gr. M, auf Zimmertemp.

100 g Sauerrahm/Schmand oder saure Sahne, auf Zimmertemp.

250 g weiche Butter (nicht Margarine)

30 g Puderzucker + etwas Vanille

1 TL Backpulver (5 g)

ca. 450-480 g glattes Mehl (in AUT W480, in D 405)

ein glatter Kamm (ungebraucht)

ca. 50 ganze Mandeln mit Schale

Sirup/Agda:

1 Liter Wasser

800 g Zucker

Zubereitung

1) Zuerst bereitet ihr den Sirup vor: dafür vermischt ihr Wasser und Zucker in einem Topf und kocht sie auf. Wenn die Mischung blubbert, reduziert ihr die Hitze (7 von 9) und kocht den Sirup etwa 5-8 min lang ohne Deckel. Danach fügt ihr 1 Zitronenscheibe hinzu, gebt einen Deckel auf den Topf und stellt ihn zum Auskühlen zur Seite.

2) In einer Schüssel Eier, Sauerrahm, Puderzucker und Vanille vermischen. Zusammen mit Backpulver und 1-2 EL von der Gesamtmenge an Mehl zur weichen Butter dazugeben. Alles kurz vermengen und das Mehl portionsweise dazugeben, bis ihr einen kompakten Teig habt. Ich benötige in der Regel 480 g.

3) Den Teig sofort portionieren. Teilt ihn auf kleine Stücke zu je ca. 15-18 g auf. Ich wiege jedes ab, forme Bällchen und lege sie auf ein mit Backpapier belegtes Tablett. Sind alle geformt, mit Frischhaltefolie abdecken und für ca. 30 min kühl stellen. Sie sollten nicht aushärten wie Keksteig, aber etwas fester werden, weil sie leichter zu bearbeiten sind.

5) Jedes Bällchen zu einer ca. 8 cm langen Rolle formen, diese auf einen sauberen, ungebrauchten Kamm legen, flach drücken (siehe Video), bis ein Rechteck entsteht. Dieses mit den Fingen zur Mitte hin falten und zusammenzwicken. Vom Kamm herunternehmen und biegen, bis es die Form wie im Video erhält.

6) Die Hurmašice auf ein Blech legen. Ich habe zwei der Größe 35 x 25 cm verwendet. Nach dem Formen das Blech für ca. 15-20 min in den Kühlschrank stellen (so behalten sie beim Backen ihre Form und das Muster).

7) Backt sie im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad O/U Hitze 30-35 min lang. Behaltet sie unbedingt im Auge, da jeder Ofen anders arbeitet. Sie sollten nur ein wenig Farbe angenommen haben.

8) Nehmt sie aus dem Ofen und übergießt die heißen Küchlein mit dem ausgekühlten Sirup. Ich wende sie dabei 1-2 Mal darin, da die Küchlein an einigen Stellen etwas höher sind und damit der Sirup überall einziehen kann. Lasst sie vollständig auskühlen und gebt sie danach für mind. 2-3 Stunden, am besten aber über Nacht, in den Kühlschrank. Lagerung siehe Tipps.

Tipps

1) Ihr könnt sie auch 1-2 Tage vorher formen, abdecken und kühl lagern. Dann erst backen und mit Sirup übergießen.

2) Wenn ihr nicht so viele benötigt, könnt ihr die Menge halbieren oder sie luftdicht verpackt und ohne Sirup einfrieren. Den Sirup, in dem sie standen, gebt ihr dann durch ein Sieb und stellt ihn in den Kühlschrank oder bereitet frischen zu, wenn ihr sie aufgetaut habt und sie servieren wollt. Dann allerdings nur ca. 1/3 der Gesamtmenge an Sirup kochen. Statt 1 Liter Wasser ca. 350 ml Wasser und 280 g Zucker.

3) Die Hurmašice sind kühl und luftdicht verpackt mind. 1 Woche haltbar.

4) Den Sirup könnt ihr auch am Vortag zubereiten und im Kühlschrank lagern.